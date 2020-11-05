"Это могут быть последние шаги диктатора", – украинский эксперт об увольнении белорусских силовиков









Отставники









Игорь Чаленко отмечает: ряд последних отставок можно объяснить тем, что, с одной стороны, Лукашенко таким образом пытается сохранить влияние на свое окружение. С другой – у него все же порождаются определенные мысли о возможном перевороте внутри страны и поэтому он таким образом пытается убрать людей, которые, вероятно, могут нести риски для режима.





Поэтому, когда Лукашенко отправляет людей в запас, но одновременно оставляет им возможность ношения оружия, он дает сигнал, что режим остается. В то же время он лишает их оперативного управления взятыми сферами. То есть они остаются в статусе советников в конкретных регионах, куда он их назначил, пытаясь сохранить хорошее лицо при не очень хорошей ситуации.





Мы действительно видим, что протесты продолжаются, общенациональная забастовка усиливается еще и тем, на что надеялся Александр Григорьевич – что акции пойдут на спад, а этого не произошло. Соответственно, сейчас он хочет показать, что остается главным лицом своего режима и не потерял ситуацию,– объясняет эксперт.





В то же время, возможно, несколько изменена тактика в том числе и по митингам – новый план действий, поскольку нынешний оказался совершенно неэффективным.





Что дальше?





Здесь есть два пути, которые сегодня – абсолютно уравновешены с точки зрения их перспективности.





С одной стороны, могут прийти люди, вновь назначенные, которые жестко будут подавлять акции и возьмут на себя ответственность за такие действия.





С другой стороны – это просто такие уж последние шаги диктатора. У нас (в Украине - Прим.) когда, например, тот же Виктор Ющенко завершал президентскую каденцию, он пытался всех людей, которые были до него каким-то образом приближенные, наградить званиями и максимально "пристроить". Вполне возможно, что сейчас Лукашенко этим и занимается. И, таким образом, просто хочет сохранить влияние на будущее, даже если потеряет непосредственную власть сейчас.





Какие шансы, что Лукашенко уйдет?









По словам эксперта, несмотря на поддержку Москвы, с каждой неделей шансы на то, что Лукашенко останется, уменьшаются. И, если еще недели три назад ситуация была "50 на 50", то сегодня мощь протестов действительно может свергнуть режим Лукашенко.





Это все начинает очень серьезно влиять на бе ру кую экономику. И, собственно, из-за экономики могут быть большие проблемы для него и придется самому уйти в отставку,– объясняет Игорь Чаленко.





Кто может занять пост президента Беларуси взамен?





Сегодня об этом говорить сложно – эти лица "вынырнут" несколько позже. Возможно, что-то вроде политического диссидентского движения, который сегодня остается в заключении – Лукашенко известен устранением таким образом своих конкурентов. Поэтому, вполне вероятно, что страну возглавят именно люди с этим бэкграундом. В 90-х годах, в принципе, диссидентство было политическим билетом для попадания во власть. Как и, скажем, в той же Польше, – привел пример эксперт.





Еще один вариант развития событий – здесь может сыграть Россия и выдвинуть "своих" людей на замену Лукашенко. Некий план "Б" для того, чтобы уберечь влияние на Беларусь.