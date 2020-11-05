Гандбол: Россияне и украинцы встречаются в Минске

В отборочном турнире принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь равных групп. Россия и Украина попали в квартет 3 вместе с командами Чехии и Фарерских островов.





Сегодня, 5 ноября, пройдет игра Украина - Россия, на 7 ноября назначена встреча Россия - Украина. Оба поединка состоится на паркете минского Дворца спорта "Уручье".





Украинская сборная уже несколько дней тренируется в Минске. Левый полусредний Евгений Буйненко признался, что волнение перед играми с россиянами есть. "Это очень ответственные игры за выход на Евро-2022", - пояснил гандболист.





"Думаю, что будет тяжелая игра, но тем не менее нужно стараться брать как можно больше очков против любого соперника, в том числе и сборной России. Главное, чтобы была сплоченность, был коллектив, и мы будем биться за победу", - заявил главный тренер украинской команды Николай Степанец.





Поединок Украина - Россия начнется в 17:00. Болельщики смогут посетить игру.



