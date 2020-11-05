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Белорус, который всех удивил: В Казахстане активно обсуждают "Феномен Шпилевского"

05.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Роман Нагучев, который лично знаком с Алексеем Шпилевским, в разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстанподелился в чем, по его мнению, залог успеха молодого тренера в алматинском "Кайрате".




- Алексей Шпилевский добился для "Кайрата" первого за 16 лет чемпионства, несмотря на критику и долгое неприятие многими его как тренера. Что вы можете сказать об Алексее, как о тренере, учитывая, что вы пристально следите за выходцами из немецкого футбола?

- Я могу сказать, что в Казахстане, как и в любой другой восточноазиатской стране, непростые отношения старшего поколения с младшим. Я сам воспитан в кавказской семье, чисто по традициям, где младший не может перечить старшему. Если младший пытается выразить несогласие более старшему, это всегда вызывает критику, именно поэтому у Шпилевского в начале работы в Казахстане были проблемы. Однако, насколько я знаю, он пользовался полным доверием Кайрата Боранбаева, поэтому несмотря на проблемы на старте сезона и вылет из еврокубков он все равно остался во главе клуба.

Мы с Лешей знакомы чуть более четырех лет, и я познакомился с ним именно как с тренером. Я делал сюжет про "Лейпциг" — так как мне нельзя было снимать основную команду, мы делали репортаж о молодежке, юношеской команде и так далее. Я тогда сильно поразился — Леше было всего 28 лет, но я абсолютно понимал, что он думает на сто процентов как тренер. Он не берет в расчет то, что о нем думают. Для него главное, чтобы его команда играла, а показатель этого — только место в турнирной таблице.

У него уже была похожая ситуация в "Динамо-Брест", когда он не пользовался уважением игроков, плюс был непростой коллектив в плане дисциплины — там мало у какого тренера получилось бы. Однако он учел этот опыт, и, уже имея хорошую команду в чемпионате Казахстана, блестяще с этой работой справился.

Есть еще один тезис, который подтверждает мои размышления: когда пришел Вагнер Лав, он вообще не воспринимал Шпилевского как тренера именно из-за разницы в возрасте. Тем не менее, как мы видим, Вагнер — лучший игрок второй части чемпионата Казахстана и у него полное взаимопонимание с тренером. Надо понимать, что если Вагнера не заставить быть профи — он им не будет, — цитирует Sputnik.
 
Теги: Брест
 
 
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Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Роман Нагучев, который лично знаком с Алексеем Шпилевским, в разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстанподелился в чем, по его...
 
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