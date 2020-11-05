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Бастовавшие врачи Пинской санстанции остались без работы. С долгом за обучение

05.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пинчане Юлия и Вячеслав были уволены из Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии после забастовки. У них остался долг в 25 тысяч долларов за обучение в медицинском университете.

Бастовавшие врачи Пинской санстанции остались без работы. С долгом за обучение
— Мы уехали из страны, потому что я боюсь уголовного преследования. 29 октября нас искал следователь, — сказала Юлия Еврорадио после отъезда из Беларуси.

Сбор подписей за Тихановскую, 23.34, сутки, осмотр и изъятие техники

Пинский врач-гигиенист Вячеслав Перец во время избирательной кампании являлся членом инициативной группы Светланы Тихановской в Пинске. Его жена, Юлия Трусило, была волонтёром. Вместе они собирали подписи за выдвижение Тихановской. В июле супругов вызывали в прокуратуру на беседу. Молодые люди администрировали канал «Пинск для жизни», но после беседы отказались. 7 августа Вячеслав Перец был задержан. В отношении него был начат административный процесс по статье 23.34 за участие в несанкционированном мероприятии 15 июля. Врача наказали 15 сутками за участие в митинге. На следующий день после освобождения Вячеслава снова обвинили в участии в несанкционированном митинге. На фото, которое служило доказательством вины, оказалось, был совсем другой человек. Дело приостановили. В октябре стало известно, что по месту регистрации Вячеслава Перца милиция провела осмотр с изъятием техники.

Забастовка и увольнение Вячеслава  и Юлии

26 октября Вячеслав написал заявление на имя главного врача Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии о том, что присоединяется к национальной забастовке. В заявлении на имя главного врача сослался на статью 8 Трудового кодекса РБ, потребовал остановить насилие на улицах, освободить политзаключённых и отстранить от должности А.Г. Лукашенко.

В четверг и пятницу перед забастовкой врач взял выходные за свой счёт.

27 октября стало известно, что Вячеслава уволили. Причиной стала не только забастовка, но и «прогулы» в те дни, когда у него были выходные за свой счёт.

— На самом деле приказ пришёл сверху. И, как мне сказали хорошие люди, была команда уволить жену любой ценой. Выговор был за то, что он якобы опоздал на час в свой первый рабочий день. То есть нашли способ его уволить, — рассказала девушка.

Юлия тоже написала заявление о забастовке. На следующий день начальник сообщил врачу, что её уволили. Для увольнения требуется три выговора, но Юля отсутствовала на работе всего один день, поэтому выговор у неё один.

Долг в 25 тысяч долларов 

Поскольку Юля и Вячеслав учились на бюджете, теперь им нужно вернуть деньги за обучение — около 20-25 тысяч долларов.

— Надеемся на поддержку и солидарность народа. Надо будет как-то собрать эту сумму. Если мы не вернем долг, будет арест имущества, которое записано на нас. То есть родителям придётся доказывать, что, например, дома их техника.

Сейчас молодая семья находится в Украине, оттуда планируют поехать в Польшу. Коллеги помогли собрать деньги на переезд.

Фото из личного архива героев, предоставленное euroradio.pl
 
 
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Пинчане Юлия и Вячеслав были уволены из Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии после забастовки. У них остался долг в 25 тысяч долларов за обучение в...
 
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