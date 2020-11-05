Будет чисто. Как отмыть квартиру после большого ремонта

Источник материала: Onliner Пыль на полу, потолке, в носу, глазах и даже на любимой кошке — верный признак того, что в квартире закончился ремонт. Как ни старайся укрывать все пленкой, вовремя пылесосить и протирать, в конце большого строительного пути хозяина обновленных метров все равно ждет не менее масштабная и изматывающая уборка. Тем более что кроме вполне ожидаемых загрязнений, скорее всего, обнаружатся и те, которых быть не должно: брызги краски, следы клея, комочки штукатурки. Вместе с компанией Karcher мы продолжаем постигать премудрости грамотной уборки, после которой силы будут оставаться не только на то, чтобы упасть на диван. Сегодня выясняем, как «приручить» свежеотремонтированную квартиру.

Ремонт — хлопотное дельце. Обычно его ждут с большим нетерпением и жаром, а потом с такой же страстью мечтают о его окончании. Но для того, чтобы переехать в долгожданную квартиру, мало ее просто отремонтировать. После того, как бригады мастеров соберут свои вещи и покинут территорию, все поверхности надо отмыть. И вот тут стоит учесть некоторые особенности послеремонтной уборки.





— С тем, что по всей квартире будет летать строительная пыль, надо просто смириться. Это данность, которую никак не изменить, — рассуждает директор клининговой компании Sky Clean Алексей Калинчук. — Но есть и хорошие новости: процесс конечен, всю жизнь из-за этого мучиться не придется.

— Главное — помнить: оседает пыль не сразу, поэтому за одну, пусть и очень хорошую уборку, избавиться от нее полностью не получится.

— Пыль довольно специфическая — она очень мелкая, находится во взвешенном состоянии в воздухе и крайне медленно оседает. Чтобы все «опало», надо ждать месяц-полтора. Так что если после уборки вы вновь и вновь видите пыль, то проблема не в вас, можете быть спокойны.

Более того, даже если вы уберете все идеально, проверите чистоту поверхностей белыми перчатками, через два-три дня в этом же самом помещении вас буквально повсюду будет поджидать пыль. По моим наблюдениям, нужно две-три капитальных (от потолка до пола) послестроительных уборки, чтобы избавиться от проблемы.

Одна из рекомендаций, как быстро «побороть» пыль, — купить или взять в аренду мойку воздуха (воздухоочиститель). Специальный прибор прогонит через себя кубометры воздуха, забрав лишнее. Это действительно работает, и вы удивитесь, когда увидите, сколько всего, оказывается, летает вокруг нас.











Еще один вариант обеспылить поверхности — воспользоваться стеклоочистителем. Компактный и легкий, он на самом деле больше, чем кажется по названию. С его помощью можно не только «привести в чувства» стеклопакеты, но и легко, не оставляя разводов, отмыть зеркала, душевые кабины, фасады мебели.

— Прежде чем приступать к уборке, стоит вспомнить золотое правило: мыть и чистить надо сверху вниз, изнутри наружу, от окна к двери.

— Важный совет — закрывать (заклеивать) вентшахты во время ремонта и сразу после него, если вы уже планируете жить, а ваши соседи только начинают работы. В первом случае — чтобы не навредить другим собственникам, во втором — чтобы не пострадали вы, когда, отлучившись из дома, после возвращения обнаружите, что все ваши диваны-ковры покрыты слоем серой пыли. Из-за того, что через вентшахту в соседние квартиры затягивало строительную пыль, в Минске случился уже не один конфликт и собственники «попадали» на клининг и химчистку, — предупреждает Алексей.







Во время ремонта применяются материалы и составы, которые не встретишь в обычной жизни. А потому и во время уборки неизбежно придется столкнуться со спецзагрязнениями — это не паркет мягкой тряпочкой протереть и не плиту от жира отмыть. В послестроительной уборке все серьезнее. Остатки фуги, краски, шпаклевки, цемента и так далее простой водой, скорее всего, будет не удалить. К тому же надо знать, с какой стороны подходить к загрязнению, чтобы не сделать хуже.





— Часто бывает так, что, желая поскорее разделаться с каким-то загрязнением, люди начинают активно тереть, используют неправильную химию и, как результат, сами царапают, деформируют поверхности. Сколько было повреждено стекол, испорчено кафеля и глянцевых фасадов — не сосчитать. По-хорошему же к выбору средств и инвентаря надо подходить очень тщательно. Да, в магазинах продается все и на любой случай жизни, но важно не только купить вроде бы подходящую химию, но и наносить ее на правильную поверхность. Материаловедение, которое проходят хорошие клинеры, еще никто не отменял.





— Например, чтобы удалить остатки клея от малярного скотча, люди часто используют ацетон. Да, клей он удалит, но корпус, к примеру, холодильника после такого воздействия может пожелтеть. (В целом я бы рекомендовал с большой осторожностью использовать привычные всем растворители, лучше выбрать терпеновые: они хоть и дороже, но зато без последствий удаляют практически все виды клеев.) Если будет применена неправильная кислота для очистки хромированных поверхностей, они получат ожог, почернеют и будут испорчены раз и навсегда. Сильная щелочь мгновенно убьет алюминиевые ручки на кухне. И таких нюансов огромное множество, — предупреждает специалист.

Проще говоря, выбирая химию, внимательно читайте не только саму этикетку, но еще и загляните в интернет, изучите отзывы о применении на разных поверхностях, чтобы не повторить ошибки других. И не забывайте про тестовые участки: прежде чем «размахнуться» на всю поверхность, проверьте, как проходит контакт материалов где-нибудь в незаметном месте.





— Приступая к уборке, раз и навсегда забудьте о существовании ветоши, старых маек, бабушкиных простыней и так далее. Проведя такой тканью по крашеной стене, вы ее наверняка заглянцуете или поцарапаете. Все, что вам нужно, — запас качественных тряпочек из микрофибры. Микрофибра хорошо собирает послестроительную (и любую) пыль, не портит поверхности.

Белые крашеные стены, которые сейчас так популярны в белорусских ремонтах, от пятен и темных полос спасут меламиновые губки, продающиеся практически везде. И не надо добавлять никакой химии — немного смочил губку, отжал — и вперед. Главное не переусердствовать: если губку сильно прижать и от души потереть, можно снять краску до шпаклевки, а то и до штукатурки. Поэтому движения должны быть мягкие, — советует директор Sky Clean.

— Стоит учитывать, что бывают и невыводимые загрязнения. В практике клинеров таких всего около 3%, у обычных людей результат не такой впечатляющий. К невыводимым можно отнести, например, плесень на силиконе в ванной. Она проникает в саму структуру, а потому силикон идет под замену, отмыть его не получится.





Без пылесоса в послеремонтной уборке не обойтись. Причем аппарат нужен не только мощный, но и надежный: камешки, песок, пыль он должен затянуть и не «подавиться». Обычный домашний агрегат, наглотавшись мелкой строительной пыли, может и богу душу отдать. А потому для основательной уборки лучше выбрать хозяйственный пылесос, который для таких целей и предназначен. Можно пылесосить от души и не переживать, что аппарат перегреется и отключится. В «мирное» время он также будет служить верой и правдой, собирая все лишнее на полу и мебели (насадки в помощь). При правильном уходе, своевременной замене мешков и фильтров пылесос прослужит очень долго.













— Занимаясь такой специфической уборкой, когда работать приходится с кислотами, щелочами, порошками и спреями, не забывайте об индивидуальных средствах защиты. Хорошие резиновые перчатки (помимо использования химии, стоит учитывать, что где-то могут оказаться оголенные провода или еще какой сюрприз от электриков), защита глаз и органов дыхания — обязательны. Тогда не только результат уборки будет радовать, но и здоровье удастся сохранить, — заключает Алексей Калинчук.