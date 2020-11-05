Закон о Следственном комитете: одной из основных задач является всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений

Источник материала: Onliner

В последние дни ходят разные слухи, достоверность которых не подтверждена. Пока же все как прежде, и система правоохранительных органов остается неизменной, а закон о Следственном комитете действующим. Напоминаем одну из ключевых статей этого закона, в которой говорится о задачах СК.

«Основными задачами Следственного комитета являются:

всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством;

защита прав и законных интересов граждан, организаций, защита государственных и общественных интересов, соблюдение законности при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного следствия;

совершенствование следственной работы, внедрение в практику достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации предварительного следствия;

выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению;

участие в пределах своей компетенции в реализации государственной уголовной политики, разработка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности;

осуществление в пределах своей компетенции международного сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства».