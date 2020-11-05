На МКАД открытым пламенем полыхает автомобиль (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на Минской кольцевой автодороге случился пожар. Видео наш читатель прислал в чат-бот Onliner. Авто находится в левой полосе и горит открытым пламенем. Очевидец сообщает, что прямо сейчас слышит сирены пожарных машин.

Очевидец рассказал корреспонденту Onliner, что машина — по предварительной информации, это Citroen — загорелась в левой полосе внешнего кольца МКАД в районе Цнянки, немного не доезжая съезда на Долгиновский тракт.

— В 8:33 пожарных еще не было. Все как раз случилось сразу после перекрытия в районе Долгиновскрго тракта, а может быть даже во время перекрытия. Пожарным было никак не добраться в этой пробке, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец пожара. — Прямо сейчас слышны сирены. Уже третья или четвертая машина МЧС проезжает по кольцу.





— Пробка образовалась за несколько километров. Вдалеке был виден черный дым. Марку не рассмотрела. Вроде какой-то старый автомобиль. Мимо горящей машины проехала быстро, так как было страшно. Огонь был не равномерный, а какими-то вспышками, — рассказала наша читательница Наталья.





По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на внешнем кольце МКАД растянулась практически до Логойского тракта. Примечательно, что и на внутреннем кольце образовался затор (от Долгиновского тракта примерно до места, где произошел пожар).









(будет дополнено)

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