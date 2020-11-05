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На МКАД открытым пламенем полыхает автомобиль (видео, обновлено)

05.11.2020 09:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на Минской кольцевой автодороге случился пожар. Видео наш читатель прислал в чат-бот Onliner. Авто находится в левой полосе и горит открытым пламенем. Очевидец сообщает, что прямо сейчас слышит сирены пожарных машин.

Очевидец рассказал корреспонденту Onliner, что машина — по предварительной информации, это Citroen — загорелась в левой полосе внешнего кольца МКАД в районе Цнянки, немного не доезжая съезда на Долгиновский тракт.

— В 8:33 пожарных еще не было. Все как раз случилось сразу после перекрытия в районе Долгиновскрго тракта, а может быть даже во время перекрытия. Пожарным было никак не добраться в этой пробке, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец пожара. — Прямо сейчас слышны сирены. Уже третья или четвертая машина МЧС проезжает по кольцу.

На МКАД открытым пламенем полыхает автомобиль (видео, обновлено)

— Пробка образовалась за несколько километров. Вдалеке был виден черный дым. Марку не рассмотрела. Вроде какой-то старый автомобиль. Мимо горящей машины проехала быстро, так как было страшно. Огонь был не равномерный, а какими-то вспышками, — рассказала наша читательница Наталья.

На МКАД открытым пламенем полыхает автомобиль (видео, обновлено)

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на внешнем кольце МКАД растянулась практически до Логойского тракта. Примечательно, что и на внутреннем кольце образовался затор (от Долгиновского тракта примерно до места, где произошел пожар).

На МКАД открытым пламенем полыхает автомобиль (видео, обновлено)
На МКАД открытым пламенем полыхает автомобиль (видео, обновлено)

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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Сегодня утром на Минской кольцевой автодороге случился пожар. Видео наш читатель прислал в чат-бот Onliner. Авто находится в левой полосе и горит открытым пламенем....
 
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