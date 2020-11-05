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Контейнеры для просроченных лекарств появятся в Минске

05.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Ненужные и просроченные лекарства в столице сегодня можно сдать только в одном месте – в 40-й поликлинике, где установлен контейнер для сбора таких отходов.

© Sputnik / Максим Богодвид
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Сейчас Минским городским Советом депутатов принято решение, что подобные контейнеры должны появиться по всему городу. Установить их планируется в больницах, поликлиниках, аптеках до 1 апреля следующего года.

"Сейчас проект находится в стадии окончательной разработки, потом перейдет в стадию согласования. Подобная идея предусмотрена в Схеме обращения с коммунальными отходами, она разрабатывалась в течение года. И если там появился такой пункт, значит, для населения это актуально. Потому что специальные отходы, лекарства не должны смешиваться с другими коммунальными отходами", - подтвердил Sputnik начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома  Владимир Лебедь.

По его словам, уже разработаны проекты дизайна таких контейнеров для лекарств, определяются точки для их установки.

Выбросить по правилам

Вред от медпрепаратов, которые попадают в окружающую среду, не раз становился темой многочисленных исследований. Остатки лекарств обнаруживаются в сточных водах, реках и озерах. Несколько масштабных исследований проводили специалисты Центра экологических решений. В составе сточных вод крупных городов Беларуси были обнаружены гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и многие другие лекарства. Проблема актуальна не только в разрезе вреда для природы: остатки лекарств в питьевой воде серьезно влияют на здоровье человека.

© Pixabay
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Центр экологических решений давно продвигает идею установки контейнеров для сбора лекарственных отходов от населения. Такая возможность по сути есть лишь у юридических лиц, а вот остальные выбрасывают опасный мусор вместе с бытовыми отходами.

Два года назад Центр экологических решений установил первый в стране контейнер, куда ненужные препараты из домашней аптечке мог выбросить любой желающий. Один единственный для большого города контейнер стоит в фойе 40-й поликлинике (Люцинская, 3). Опыт планировали распространить в дальнейшем и на другие районы города.

"Мы хотели сделать пилотный проект, посмотреть, как к идее отнесутся люди, оценить бюджет такой задумки. Мы собирали лекарства 2 года, летом сделали отчет и представили его в ЖКХ. Депутаты поддержали нашу идею. Это хорошая новость: опасные отходы не поедут на полигон, а будут уничтожены в специальных условиях", - поделилась историей реализации проекта сотрудница программы по химической безопасности и отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик.

Только за первый год после установки такого контейнера собрали 35 килограмм лекарств от населения, за следующий - уже 77,4.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вопрос безопасной утилизации ненужных лекарств из домашней аптечки волнует многих. Теперь городские власти организуют сбор опасных отходов от населения.
 
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