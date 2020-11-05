Движение на одной из улиц Минска ограничат на пять лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Движение по столичной улице Масюковщина ограничат сроком на пять лет, соответствующее решение Мингорисполкома №3528 от 30 октября размещено в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Ограничение для всех видов транспорта будет действовать на участке улицы Масюковщина от улицы Михася Лынькова до улицы Колесникова. Движение будет закрыто с 10 ноября текущего года до 9 ноября 2025 года.

Такое решение в Мингорисполкоме объясняют тем, что на данном отрезке существует угроза безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью участников дорожного движения. Местные власти ссылаются на статью 19 закона "О дорожном движении".

Данный документ вступает в силу с момента его официального опубликования.