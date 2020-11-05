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Движение на одной из улиц Минска ограничат на пять лет
05.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Движение по столичной улице Масюковщина ограничат сроком на пять лет, соответствующее решение Мингорисполкома №3528 от 30 октября размещено в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Максим Блинов
Ограничение для всех видов транспорта будет действовать на участке улицы Масюковщина от улицы Михася Лынькова до улицы Колесникова. Движение будет закрыто с 10 ноября текущего года до 9 ноября 2025 года.
Такое решение в Мингорисполкоме объясняют тем, что на данном отрезке существует угроза безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью участников дорожного движения. Местные власти ссылаются на статью 19 закона "О дорожном движении".
Данный документ вступает в силу с момента его официального опубликования.
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Это решение местные власти объясняют угрозой безопасности, в том числе здоровью и жизни участников дорожного движения.
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