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Движение на одной из улиц Минска ограничат на пять лет

05.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Движение по столичной улице Масюковщина ограничат сроком на пять лет, соответствующее решение Мингорисполкома №3528 от 30 октября размещено в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Максим Блинов
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Ограничение для всех видов транспорта будет действовать на участке улицы Масюковщина от улицы Михася Лынькова до улицы Колесникова. Движение будет закрыто с 10 ноября текущего года до 9 ноября 2025 года.

Такое решение в Мингорисполкоме объясняют тем, что на данном отрезке существует угроза безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью участников дорожного движения. Местные власти ссылаются на статью 19 закона "О дорожном движении".

Данный документ вступает в силу с момента его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Это решение местные власти объясняют угрозой безопасности, в том числе здоровью и жизни участников дорожного движения.
 
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