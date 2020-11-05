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В США рассказали про атомную подводную лодку нового поколения
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен раскрыл часть планов, касающихся атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает
По словам главы предприятия, производящего ядерные реакторы для американских субмарин и авианосцев, новая АПЛ по своему диаметру будет сопоставима с кораблями типа Columbia, ширина корпуса которых достигает 12,8 метра.
USNI News напоминает, что диаметр субмарин типа Virginia приближается к 10,5 метра. «Более широкий корпус для подводных лодок может улучшить такие характеристики, как скрытность, что позволяет корабельным конструкторам создавать более звукопоглощающие технологии и позволяет разрабатывать системы для увеличения скорости лодки», — пишет издание.
В феврале в ежегодном рейтинге, который составляет Mil. Press FLOT,
В том же месяце командующий Вторым флотом ВМС Соединенных Штатов вице-адмирал
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Генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен раскрыл часть планов.
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