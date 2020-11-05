В Несвижском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в городском поселке Городея Несвижского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось 4 октября, около 06.25. Установлено, что 46-летний водитель Volkswagen наехала на 51-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части дороги.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

В ГАИ также отметили, что мужчина нигде не работал, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Около месяца назад он был привлечен к ответственности за нетрезвое нахождение на проезжей части. Кроме того, в 2017 году данный гражданин попал под машину, переходя дорогу на красный, и получил серьезные травмы. Тогда он также находился в состоянии алкогольного опьянения.