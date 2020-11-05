Если белое окно надоело. Рассказываем, как и чем покрасить пластиковые рамы в любой цвет самому

Источник материала: Tut.by

Окна ПВХ, без которых трудно представить себе современные дома, служат очень долго. Установленные лет 10−15 назад практически не изменились — все такие же белые, герметичные, теплые. Но что делать, если именно их цвет перестал устраивать? Ведь за это время у вас появилось желание сменить дизайн интерьера, в котором белые рамы будут неуместны. Или новая мебель просто требует поддержки цветом. Но не менять же по этому поводу рабочее окно! Сегодня мы расскажем, как самостоятельно его покрасить.

А может, ламинация?

Еще недавно, лет 10 назад, была мода на ламинированный профиль «под дерево» — оконщики предлагали ламинацию профиля во все оттенки коричневого. Теперь новый тренд — все оттенки серого и даже черный. Оригинально выглядят рамы яркого красного, желтого, оранжевого цвета.



Фото: ivd.ru

Добавить цвета своим старым окнам можно при помощи пленки (по технологии, близкой к ламинации) или используя специальную краску и грунты для пластиковых рам.

Ламинация — это процесс нанесения на ПВХ-профиль пленки (цветной или с рисунком). На производстве для этого используют специальный станок, на котором пленка приклеивается к поверхности ровно, без складок и пузырей.



Фото: okrasokon.by

Можно ли то же самое сделать в домашних условиях? При определенной сноровке все возможно: для этих целей и пленки специальные продаются, и специальные валики для накатки. Однако если почитать строительные форумы, то многие пишут, что результат такой ламинации закончился не тем, на что рассчитывалось. Люди советуют: лучше красить.

Будем красить

Итак, у нас задача покрасить гладкую, плотную и невпитывающую поверхность. И первая мысль: нас ждет фиаско, краска не будет на ней держаться. На самом деле все не так страшно, если пользоваться специальными красками и придерживаться определенной схемы.

Пластик должен быть сухим и чистым. Это значит, нужно не просто качественно помыть окно. При этом уделите особое внимание стыкам между стеклом и рамой: там часто скапливается грязь.

В магазинах продаются специальные очистители для ПВХ (например, COSMOFEN 5, ZOBEL Zowo-plast, Bauset № 20 WG-20 и другие). Подойдет также обезжиривающее средство для мытья посуды.

Для усиления сцепления краски следует обработать поверхность рамы мелкой наждачной бумагой, чтобы усилить сцепление краски с пластиковой поверхностью (крупная наждачка может слишком сильно повредить окна и оставить царапины). Тщательно очистите рамы от той пыли, которая появится в процессе.

Следующий пункт подготовки: заклейте стекла малярным скотчем, чтобы не пришлось отмывать с них краску (можно по периметру, а можно и полностью, если вы недостаточно уверены в своих малярных навыках).



Фото: kraski-net.ru

Загрунтуйте поверхность рамы для лучшего сцепления: выбирайте праймеры, на которых указано, что они подходят для пластика (обычно они сделаны на основе акрила). Нанесите грунтовку тонким слоем и дайте высохнуть столько, сколько рекомендует производитель. Не стоит наносить грунтовку слишком толстым слоем, чтобы поверхность успела быстро просохнуть без образования подтеков.

Кстати, праймеры для металла также отлично подходят для грунтовки пластиковых оконных рам: берите их, если не нашли специализированного состава.

Все краски для пластика имеют буквенно-цифровой код, обозначающий сочетание этих четырех параметров.

Заучивать все обозначения необязательно: применительно к пластиковому окну нас интересуют буквы АК — краски на основе полиакрилатов и акриловых смол, проще говоря — акриловые. Для этих целей подходят полиуретан-акриловые краски. Многие производители так и пишут на банках — краска (или эмаль) для пластика. Почему именно они? Они отлично «схватываются» на гладкой поверхности пластика и хорошо «укрывают» первоначальный цвет, не выцветают под воздействием ультрафиолета — вы сможете покрасить рамы снаружи. Очень быстро сохнут.



Фото: kraski-net.ru

Внутри дома лучше пользоваться краской на водной основе, нетоксичной и без неприятного запаха: она будет обозначена как ВД-АК, акриловая водно-дисперсионная.

Использование красок с агрессивными растворителями в составе — спиртом, эфиром — может привести к повреждению резиновых уплотнителей стеклопакета.

Секрет качественной покраски пластиковых окон — в использовании правильного способа окрашивания. Главное правило: слой краски должен быть ровным и тонким. Добиться этого можно с применением краскопульта, однако не у всех такое оборудование есть в хозяйстве.



Фото: okrasokon.by

Поэтому берем валик, кисточку и аккуратно красим. Для работы стоит подготовить еще и маленькую синтетическую кисть для покрытия труднодоступных мест.

Наносить краску стоит от внутренних стыков углов. После стоит распределить краску по широким граням рамы. После нанесения первого слоя краски дайте раме высохнуть. Это займет 10−30 минут в зависимости от типа краски и площади. Когда краска схватится, можно приступать к нанесению второго слоя.

Тонкий слой акриловой краски сохнет до 10 часов. Однако для того, чтобы покрытие приобрело окончательную стойкость и процесс полимеризации завершился, нужно еще несколько суток. Старайтесь все это время не трогать окрашенную поверхность и избегать физических воздействий на нее.

Как этот процесс выглядит на практике и какой результат получается, можно найти на YouTube-каналах строительных блогеров. Вот, например, здесь:

Если все это кажется слишком трудоемким и сложным, то можно вызвать специалистов — их услуги стоят примерно 5 евро за погонный метр. В стоимость входят работа и материалы.