КамАЗ начал разработку двигателя, отвечающего нормам «Евро-6»

Источник материала: Tut.by

В Научно-техническом центре КамАЗа в рамках проекта «Тибет» ведутся работы по созданию семейства рядных шестицилиндровых дизелей экологического уровня «Евро-6». Уже собран первый прототип двигателя, получившего заводское обозначение КамАЗ-910.40. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.





По сравнению с предшественником перспективный двигатель должен иметь в пять раз меньшие выбросы оксидов азота, в три раза — твердых частиц, в 2,5 раза — аммиака с отработавшими газами. В настоящее время собранный образец проходит стендовые испытания. В частности, проводится адаптация системы EGR (рециркуляции отработавших газов), позволяющей уменьшить выбросы оксидов азота.

Согласно проектной документации, предполагается выпуск целой линейки двигателей рабочим объемом 13 л и мощностью от 420 до 560 л. с. При этом для производства новых моделей силовых агрегатов не нужно будет кардинально перенастраивать имеющуюся производственную линию.

В следующем году запланированы испытания нового дизеля на автомобиле, отметили на КамАЗе. Запуск же КамАЗ-910.40 в серийное производство планируется на январь 2024 года, еще через год в серию пойдет и первый грузовик с новым дизелем.