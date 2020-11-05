ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КамАЗ начал разработку двигателя, отвечающего нормам «Евро-6»

05.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Научно-техническом центре КамАЗа в рамках проекта «Тибет» ведутся работы по созданию семейства рядных шестицилиндровых дизелей экологического уровня «Евро-6». Уже собран первый прототип двигателя, получившего заводское обозначение КамАЗ-910.40. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.


По сравнению с предшественником перспективный двигатель должен иметь в пять раз меньшие выбросы оксидов азота, в три раза — твердых частиц, в 2,5 раза — аммиака с отработавшими газами. В настоящее время собранный образец проходит стендовые испытания. В частности, проводится адаптация системы EGR (рециркуляции отработавших газов), позволяющей уменьшить выбросы оксидов азота.

Согласно проектной документации, предполагается выпуск целой линейки двигателей рабочим объемом 13 л и мощностью от 420 до 560 л. с. При этом для производства новых моделей силовых агрегатов не нужно будет кардинально перенастраивать имеющуюся производственную линию.

В следующем году запланированы испытания нового дизеля на автомобиле, отметили на КамАЗе. Запуск же КамАЗ-910.40 в серийное производство планируется на январь 2024 года, еще через год в серию пойдет и первый грузовик с новым дизелем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Научно-техническом центре КамАЗа ведутся работы по созданию семейства рядных шестицилиндровых дизелей экологического уровня «Евро-6». Уже собран первый...
 
Новости дня
Новости разные
 
МОК попросили исключить из своих рядов президента ФИФА Джанни Инфантино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика