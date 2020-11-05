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Штаб Дональда Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине
Источник материала: Навiны
Штаб Дональда Трампа собирается запросить пересчет голосов в штате Висконсин, где лидирует его конкурент Джозеф Байден, сообщает
Указанный штат может дать Трампу 10 из 270 голосов, нужных для победы на выборах главы государства. По свежим данным, Трамп получил 214 голосов, а Байден — 264.
СМИ сообщают о создании штабом Байдена сайта о передаче власти администрации, главой которой демократ может стать.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Трамп способен переизбраться на второй срок в случае победы в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания.
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Штаб Дональда Трампа собирается запросить пересчет голосов в штате Висконсин, где лидирует его конкурент Джозеф Байден, сообщает Fox News.
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