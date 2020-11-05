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Штаб Дональда Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине

05.11.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Штаб Дональда Трампа собирается запросить пересчет голосов в штате Висконсин, где лидирует его конкурент Джозеф Байден, сообщает Fox News.

Штаб Дональда Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине

Указанный штат может дать Трампу 10 из 270 голосов, нужных для победы на выборах главы государства. По свежим данным, Трамп получил 214 голосов, а Байден — 264.

СМИ сообщают о создании штабом Байдена сайта о передаче власти администрации, главой которой демократ может стать.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Трамп способен переизбраться на второй срок в случае победы в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания.

 
 
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Штаб Дональда Трампа собирается запросить пересчет голосов в штате Висконсин, где лидирует его конкурент Джозеф Байден, сообщает Fox News.
 
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