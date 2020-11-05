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Милиция задержала белоруса, который сливал данные силовиков

05.11.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержан 35-летний минчанин, передавший для публикации в сети персональные данные 60 силовиков, сообщает пресс-служба МВД

По информации ведомства, задержанный работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов, передает БелаПАН.

Несколько месяцев назад с ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет, пообещав за услугу вознаграждение.

Милиция задержала белоруса, который сливал данные силовиков

 «За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. «В последующем переданная информация появилась в деструктивных телеграм-каналах», — сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело за «пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности», сообщает милицейское ведомство.

 
 
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Задержан 35-летний минчанин, передавший для публикации в сети персональные данные 60 силовиков
 
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