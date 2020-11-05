Следственный комитет РБ обвиняет Путило и Протасевича в организации массовых беспорядков

Источник материала: АФН

Управление Следственного комитета Беларуси по Минску вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путилы и Романа Протасевича, сообщила пресс-служба СК РБ.

«По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь С.Путило и Р.Протасевич вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок – ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», = говорится в сообщении.

«В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь – представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», - также говорится в сообщении.

В настоящий момент обвиняемые С.Путило и Р.Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Следственный комитет также сообщил о том, что изучил признанный экстремистским телеграм-канал «Nexta Live» и приобщил к материалам уголовного дела «неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения».

«Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», - также говорится в сообщении.

В СК также сообщили, что проводится работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы.