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СК обвиняет Степана Путило и Романа Протасевича сразу по трем статьям Уголовного кодекса

05.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление СК по Минску вынесло постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путило и Романа Протасевича по статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков) и 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Кроме этого, в отношении Степана Путило и Романа Протасевича возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

«В ходе изучения информации, размещенной в администрируемых ими телеграм-каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», — говорится в сообщении СК.
 
Теги: Минск
 
 
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Управление СК по Минску вынесло постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путило и Романа Протасевича по статьям Уголовного кодекса: 293...
 
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