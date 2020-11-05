﻿ Теперь им не нравится музыка: вчерашний вечер стал вечером массового задержания музыкантов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь им не нравится музыка: вчерашний вечер стал вечером массового задержания музыкантов

05.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вчера вечером в Минске во дворе обувного магазина "Луч" на улице Тимирязева задержали барабанщиков из группы "Требуем разойтись". Музыкантов из этой группы можно было видеть на протестных маршах.




"Задержаны более 10 человек. Среди задержанных — барабанщики из группы "Требуем разойтись".   Также сегодня задержали музыкантов в Малиновке и Сухарево", — говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

В Сухарево был задержан Тимате Суладзе, в Малиновке — Никита Каменецкий (на фото). Каменецкого, по данным правозащитников, силовики вытащили из такси, на котором он планировал ехать домой после дворового концерта. Его увезли в Московское РУВД.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером в Минске во дворе обувного магазина "Луч" на улице Тимирязева задержали барабанщиков из группы "Требуем разойтись". Музыкантов из этой группы можно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому нужны излишки белорусской электроэнергии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика