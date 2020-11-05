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Российский журналист: В Минске бейдж журналиста, фотокамера в руках – это значит, что ты мишень номер один для ментов
Источник материала: Партизан
Конечно, разные эксцессы бывают, но как правило все же в Москве это броня.
- Смотрел трансляцию с московского «Русского марша». Повеселило как уверенно прут журналисты вперед – бейджики развеваются по ветру, камеры как хоругви, глаза горят,
Отважнейшие люди. Совершенно в Минске от этого отвык. Прикольно работать, когда у тебя бейдж на шее и редзадание в кармане – как броня.
Конечно, разные эксцессы бывают, но как правило все же в Москве это броня.
В Минске бейдж журналиста, фотокамера в руках – это значит, что ты мишень номер один для ментов.
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Российский журналист: В Минске бейдж журналиста, фотокамера в руках – это значит, что ты мишень номер один для ментов
Конечно, разные эксцессы бывают, но как правило все же в Москве это броня.
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