Российский журналист: В Минске бейдж журналиста, фотокамера в руках – это значит, что ты мишень номер один для ментов









пишет российский журналист и политический аналитик Роман Попков. - Смотрел трансляцию с московского «Русского марша». Повеселило как уверенно прут журналисты вперед – бейджики развеваются по ветру, камеры как хоругви, глаза горят,российский журналист и политический аналитик Роман Попков.





Отважнейшие люди. Совершенно в Минске от этого отвык. Прикольно работать, когда у тебя бейдж на шее и редзадание в кармане – как броня.





Конечно, разные эксцессы бывают, но как правило все же в Москве это броня.





В Минске бейдж журналиста, фотокамера в руках – это значит, что ты мишень номер один для ментов.