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Эксперт: энергию первого блока АЭС Беларусь может потребить самостоятельно

05.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Электроэнергию первого блока АЭС Беларусь сможет потребить самостоятельно. Такое мнение в интервью sputnik.by высказал Иван Лизан, глава аналитического бюро СОНАР-2050.




По данным эксперта, из 1200 мегаватт, которые выработает первый энергоблок БелАЭС, 720 мегаватт уже зарезервированы под потребности Минтранса и ЖКХ.

Воду в жилых домах будут греть электричеством, а не газом, будут расширять сеть зарядных станций, БелЖД активнее переводить. Энергию первого блока Беларусь сможет потребить самостоятельно. Кроме того, покупать белорусскую электроэнергию могут Польша и Украина. Есть потенциальный рынок в ЕАЭС, который позволяет обеспечить переток киловатт-часов на восток.
По оценке эксперта, на политике и нерациональной позиции «зациклена только Литва». У остальных европейских стран БелАЭС  не является предметом политики, и их позиции не столь радикальны.

Даже если ЕС не будет покупать напрямую, есть возможность превратить Беларусь в одну из стран, которая будет обеспечивать ЕС водородом. Это одна из возможностей пристроить производимую на АЭС электроэнергию.
По оценке эксперта, Россия не прогадала от того, что прокредитовала БелАЭС, поскольку Беларусь будет регулярно покупать ядерное топливо и платить за его вывоз каждые 18 месяцев.

Однако Иван Лизан затруднился ответить на вопрос, почему не предусмотрен защитный саркофаг вокруг реактора станции.

Это вопрос к проектировщикам и геологическим условиям. Зато у БелАЭС есть ловушка для расплава. У многих зарубежных реакторов ее нет. МАГАТЭ не зафиксировала серьезных нарушений в строительстве.
Как сообщалось, 3 ноября турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны.

По некоторым оценкам, окупаемость БелАЭС составит около 60 лет.
 
 
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Электроэнергию первого блока АЭС Беларусь сможет потребить самостоятельно. Такое мнение в интервью sputnik.by высказал Иван Лизан, глава аналитического бюро СОНАР-2050.
 
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