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До премьеры нового Subaru BRZ меньше двух недель. Вот очередное фото
Источник материала: Onliner
18 ноября японцы полностью рассекретят Subaru BRZ нового поколения. Среди поклонников недорогих заднеприводных спорткаров это очень ожидаемая новинка. Чтобы напомнить о предстоящем дебюте, пресс-служба Subaru поделилась новой официальной фотографией новинки. На ней мы видим головную оптику.
Модель неоднократно попадалась в шпионские камеры, поэтому мы знаем, что BRZ сохранит пропорции кузова предшественника. У автомобиля будет длинный капот и короткий задний свес. Кабина по-прежнему будет слегка смещена назад.
Пока неясно, насколько идентичным будет новое поколение Toyota GT86. Платформу две модели наверняка получат общую, а вот кузов может слегка отличаться. Под капотом купе расположен двигатель Subaru. Его объем составляет 2,4 литра. Этот оппозитный 4-цилиндровый агрегат уже ставится на Subaru Ascent. Мощность мотора — 260 л. с.
бордовый, универсал, бензин 2.5 л, автоматическая, полный привод
белый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
синий, универсал, бензин 2.5 л, механическая, полный привод
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18 ноября японцы полностью рассекретят Subaru BRZ нового поколения. Среди поклонников недорогих заднеприводных спорткаров это очень ожидаемая новинка. Чтобы напомнить...
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