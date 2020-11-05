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До премьеры нового Subaru BRZ меньше двух недель. Вот очередное фото

05.11.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

18 ноября японцы полностью рассекретят Subaru BRZ нового поколения. Среди поклонников недорогих заднеприводных спорткаров это очень ожидаемая новинка. Чтобы напомнить о предстоящем дебюте, пресс-служба Subaru поделилась новой официальной фотографией новинки. На ней мы видим головную оптику.

Модель неоднократно попадалась в шпионские камеры, поэтому мы знаем, что BRZ сохранит пропорции кузова предшественника. У автомобиля будет длинный капот и короткий задний свес. Кабина по-прежнему будет слегка смещена назад.

До премьеры нового Subaru BRZ меньше двух недель. Вот очередное фото

Пока неясно, насколько идентичным будет новое поколение Toyota GT86. Платформу две модели наверняка получат общую, а вот кузов может слегка отличаться. Под капотом купе расположен двигатель Subaru. Его объем составляет 2,4 литра. Этот оппозитный 4-цилиндровый агрегат уже ставится на Subaru Ascent. Мощность мотора — 260 л. с.

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18 ноября японцы полностью рассекретят Subaru BRZ нового поколения. Среди поклонников недорогих заднеприводных спорткаров это очень ожидаемая новинка. Чтобы напомнить...
 
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