До премьеры нового Subaru BRZ меньше двух недель. Вот очередное фото

Источник материала: Onliner

18 ноября японцы полностью рассекретят Subaru BRZ нового поколения. Среди поклонников недорогих заднеприводных спорткаров это очень ожидаемая новинка. Чтобы напомнить о предстоящем дебюте, пресс-служба Subaru поделилась новой официальной фотографией новинки. На ней мы видим головную оптику.

Модель неоднократно попадалась в шпионские камеры, поэтому мы знаем, что BRZ сохранит пропорции кузова предшественника. У автомобиля будет длинный капот и короткий задний свес. Кабина по-прежнему будет слегка смещена назад.





Пока неясно, насколько идентичным будет новое поколение Toyota GT86. Платформу две модели наверняка получат общую, а вот кузов может слегка отличаться. Под капотом купе расположен двигатель Subaru. Его объем составляет 2,4 литра. Этот оппозитный 4-цилиндровый агрегат уже ставится на Subaru Ascent. Мощность мотора — 260 л. с.