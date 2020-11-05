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Протасевич и Путило обвиняются в организации беспорядков и других преступлениях
Источник материала: Onliner
Следственный комитет вынес постановления о «привлечении в качестве обвиняемых» Степана Путило и Романа Протасевича. Первый ведет канал НЕХТА и «дочерние», второй — ранее участвовал в их ведении. Оба обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса, связанным с протестами. Это как минимум означает, что эти люди могут быть взяты под стражу. (Напомним, ранее канал NEXTA-Live признан экстремистским, но был переименован.)
Статьи такие:
СК уточняет, что при изучения информации, размещенной в администрируемых ими каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест и маршрутов. Сообщается, что результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам дела и подтверждают выводы следствия.
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Следственный комитет вынес постановления о «привлечении в качестве обвиняемых» Степана Путило и Романа Протасевича. Первый ведет канал НЕХТА и «дочерние», второй...
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