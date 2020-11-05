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Что происходит на границе: более 710 фур ждут выезда в Литву и Латвию

05.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей сохраняются на границе Беларуси с Литвой и Латвией утром в четверг, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами наблюдаются уже на протяжении семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. В среду в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 760 грузовиков. По данным ГПК на 10:00 четверга, в очередях продолжают стоять более 710 фур, при этом на польском направлении проезд свободный.

© Sputnik / Виктор Толочко
Очереди грузовиков на границе со странами ЕС немного уменьшились в среду

На границе Беларуси с Литвой самая сложная ситуация по-прежнему наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 170 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС также в пунктах пропуска "Бенякони" и "Котловка" - там находятся по 160 и 130 большегрузов соответственно. В пункте пропуска "Привалка" в очереди фур меньше - около 60.

На белорусско-латвийской границе в четверг очереди есть в обоих действующих пунктах пропуска. В "Григоровщине" в режиме ожидания находятся более 100 грузовиков, в "Урбанах" чуть меньше - более 90.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Недавно в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

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Теги: Минск
 
 
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По данным Госпогранкомитета на утро четверга, за минувшие сутки заметно улучшилась ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Польшей - сейчас их вообще...
 
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