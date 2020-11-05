71-летний принц Чарльз стал звездой журнала Vogue

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз приятно удивил поклонников: 71-летний наследник престола стал героем нового в

ыпуска британского издания Vogue.

Мода и королевские обязанности - вещи неразделимые. Это доказано соперницами британского королевства - Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Модные образы герцогинь стали самой обсуждаемой темой в сети, обделив вниманием стиль других членов королевства. И очень зря, ведь наследники монарха всегда отличались особенным вкусом - на своем примере это доказал принц Уэльский.

Принц Чарльз шокировал британцев: 71-летний наследник появился на обложке британской версии модного издания Vogue.

Сына Ее Величества запечатлели среди розовых кустов его любимых гортензий в личном саду и выглядел он принц при этом действительно потрясающе. Бежевый винтажный костюм от Anderson&Sheppard из личного гардероба принца, нежно-розовая рубашка и галстук в тон прекрасно контрастировали со съемочными "декорациями".

В интервью изданию свекр Маркл и Миддлтон призвал публику к разумному потреблению и бережному отношению к одежде.

Напомним, что приглашенной звездой глянца стала и герцогиня Сассекская: в 2019 году Меган Маркл выпустила феминистский номер Vogue .

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