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71-летний принц Чарльз стал звездой журнала Vogue
05.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз приятно удивил поклонников: 71-летний наследник престола стал героем нового выпуска британского издания Vogue.
Мода и королевские обязанности - вещи неразделимые. Это доказано соперницами британского королевства - Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Модные
Принц Чарльз шокировал британцев: 71-летний наследник появился на обложке британской версии модного издания Vogue.
Сына Ее Величества запечатлели среди розовых кустов его любимых гортензий в личном саду и выглядел он принц при этом действительно потрясающе. Бежевый винтажный костюм от Anderson&Sheppard из личного гардероба принца, нежно-розовая рубашка и галстук в тон прекрасно контрастировали со съемочными "декорациями".
В интервью изданию свекр Маркл и Миддлтон призвал публику к разумному потреблению и бережному отношению к одежде.
Напомним, что приглашенной звездой глянца стала и герцогиня Сассекская: в 2019 году Меган Маркл
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Будущий король Британии поучаствовал в неожиданной фотосессии для модного глянца и снялся в окружении шикарных цветов.
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