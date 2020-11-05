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СК обвиняет Путило и Протасевича по трем уголовным статьям

05.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Основатель признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA-Live" и "NEXTA" Степан Путило и его экс-администратор Роман Протасевич обвиняются Следственным комитетом по трем уголовным статьям, сообщил в четверг сайт ведомства.

Три уголовные статьи на двоих

По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь Путило и Протасевича вынесены постановления "о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Это статьи 293 и 342 Уголовного кодекса. 

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Еще один Telegram-канал могут признать экстремистским в Беларуси

Кроме этого, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ. В частности, речь идет о "двух профессионально-социумных группах": представителях власти и правоохранителях.

Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к организации массовых беспорядков на территории Беларуси. Кроме того, правоохранители продолжают работу по ограничению "доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы".

Следователи просят не поддаваться на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах и думать о последствиях своих действий.

"Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", – подчеркнули в СК.

Что грозит за репост

Напомним, канал и логотип NEXTA признаны белорусским судом экстремистскими материалами. Установлено, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале "NEXTA-Live" в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии с законом "О противодействии экстремизму" и публично призывает к массовым беспорядкам.

Ранее ГУБОПиК МВД предупредило об ответственности за перепост информации NEXTA. Именно это подразделение белорусской милиции стало инициатором судебного процесса в отношении данного телеграмм-канала. Теперь публикация или размещение, в том числе "способом перепоста, информации с логотипом "NEXTA" или с NEXTA-Live" влечет за собой административную ответственность по ч.2 ст.17.11 КоАП. Санкция этой статьи предусматривает штраф до пятидесяти базовых величин (до 1350 белорусских рублей) с "конфискацией предмета административного правонарушения".

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Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет завел три уголовных дела на администраторов Telegram-канала NEXTA, который ранее был признан экстремистским.
 
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