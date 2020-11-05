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СК обвиняет Путило и Протасевича по трем уголовным статьям
05.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Основатель признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA-Live" и "NEXTA" Степан Путило и его экс-администратор Роман Протасевич обвиняются Следственным комитетом по трем уголовным статьям, сообщил в четверг сайт ведомства.
Три уголовные статьи на двоих
По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь Путило и Протасевича вынесены постановления "о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Это статьи 293 и 342 Уголовного кодекса.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Кроме этого, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ. В частности, речь идет о "двух профессионально-социумных группах": представителях власти и правоохранителях.
Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к организации массовых беспорядков на территории Беларуси. Кроме того, правоохранители продолжают работу по ограничению "доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы".
Следователи просят не поддаваться на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах и думать о последствиях своих действий.
"Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", – подчеркнули в СК.
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Напомним, канал и логотип NEXTA
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Следственный комитет завел три уголовных дела на администраторов Telegram-канала NEXTA, который ранее был признан экстремистским.
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