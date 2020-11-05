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Глава ГУБОПиК МВД считает, что на протесты выходят «лишние люди»

05.11.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков уверен, что «здравомыслящие люди с улицы ушли», а остались лишь тунеядцы и полубандиты.

В интервью «СБ», Карпенков заверил, что милиция научилась «бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность». Ядро оставшихся на улице недовольных он оценил в 6-8 тысяч человек. «Они просто так не уйдут. Я уверен, что им проплачены деньги, они имеют свои корыстные цели, тесно связаны с зарубежными заказчиками массовых беспорядков. На эту почву глубоко проникло экстремистское зерно: так называемые демонстранты радикализируются, вооружаются», - заявил глава ГУБОПиК МВД. 

Он также отметил, что в протестах стали принимать люди «маргинального плана». «За водку, за наркотики, за небольшие деньги маргиналы готовы на все. Они хотят воплотить свою мечту: оказаться на самых верхах общества — без социальных лифтов, без образования, без труда, особо не напрягаясь. Воспользоваться хаосом и быть в одном ряду с политическими самозванцами», - заявил Карпенков.

Информацию о жестоком обращении с протестантами со стороны милиции Карпенков назвал фейками.

«Здравомыслящие люди с протестной улицы ушли. Остались «змагары», которые, по сути, стали лишними в нашем обществе, - уверен руководитель ГУБОПиК. - Они всегда тунеядствовали, занимались полубандитством, серыми схемами. Никогда пользу стране не приносили, а сейчас в своем стремлении хоть кем-то стать (полевым командиром, депутатом) и в своих заблуждениях они зашли настолько далеко, что радикализировались, что называют себя… партизанами. Наша основная цель — перекрыть им каналы финансирования. Убрать лидеров новоявленных организованных преступных групп, которые сбились в кучу, обсуждая на дворовых чаепитиях с ленточками планы сопротивления правоохранительным органам». 

Карпенков даже провел сравнение протестующих с криминалитетом Беларуси. По мнению полковника, «даже уголовщина в данный момент ведет себя намного лучше, чем та деструктивная толпа, которая собирается на совсем не мирные марши в Минске». По заверению Карпенкова, «даже бандиты признают те принципы, которые у нас в Республике Беларусь существуют, — принципы справедливости, неотвратимости наказания». 

Полковник заверил, что милиция способна побороть любой протест. «Мы стали более ударными. Выезжая на выполнение задачи, можем нанести быстрый сокрушительный удар по группировкам. А многие «змагары» в армии не служили, ничего из себя как бойцы не представляют. И как только поступит команда навести порядок и поставить их туда, где они должны находиться, мы это выполним очень быстро. И они будут поражены тем, как все молниеносно произойдет. И как быстро у них пропадет желание куда-либо выходить», - заявил он. 

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков уверен, что «здравомыслящие люди с улицы ушли», а...
 
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