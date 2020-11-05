Выяснилось авторство поправок в Конституцию, которые опубликовал Координационный совет

Источник материала: Ежедневник

фото: freesmi.by

Оказалось, что поправки подготовлены Федерацией профсоюзов Беларуси.

«Вчера в интернет-пространстве была размещена информация о якобы подготовленных финальных изменениях в Конституцию. Хочу сразу подчеркнуть: это не соответствует действительности. Кто-то в очередной раз пытается ввести людей в заблуждение абсолютно на ровном месте. Просто так такие вещи не делаются, это говорит об ангажированности этих людей. Опубликованная информация — это рабочий вариант предложений наших юристов по изменению Конституции, — заявила в беседе с Tut.by Елена Манкевич.

В опубликованном документе речь идет лишь о 14 из 146 статей действующей Конституции. И затрагиваются только «социальные» статьи, «политические» не упоминаются. «Причем хочу подчеркнуть, что это стартовый вариант, который сейчас широко обсуждается всем профсоюзным активом. И никакой тайны или кулуарности здесь нет. Собираем мнения и предложения людей, дополняем свои разработки или передаем какие-то вопросы на другие диалоговые площадки. В итоге вся собранная профсоюзами информация и предложения по изменению Конституции будут обобщены и направлены разработчикам», - пояснила Манкевич.

Напомним, накануне Координационный совет опубликовал документ, полученный от собственных источников, в котором содержатся якобы предложения по изменению Конституции.

