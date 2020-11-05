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В Сербии футбольный матч продлился пять секунд. И всё было по правилам
Источник материала: Tut.by
Матч одной из низших футбольных лиг Сербии между командами «Врело» и «Спартак» вошел в историю. Встреча длилась всего пять секунд,
Из-за различных проблем команда гостей прибыла на игру, имея в составе всего семь футболистов. Чтобы избежать унижения на футбольном поле, игроки «Спартака» придумали удивительный план. Сразу же после свистка арбитра о начале игры один из футболистов гостей после удара по мячу изобразил, что получил травму.Судья был вынужден остановить встречу, которая длилась всего пять секунд. Когда игрока, получившего травму, увели с поля, рефери просигнализировал, что матч завершен, так как в составе одной из команд осталось меньше семи футболистов, что запрещено правилами игры.
«Спартаку» было засчитано поражение со счетом 0:3.
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Футболисты реализовали неожиданный план на игру.
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