В Сербии футбольный матч продлился пять секунд. И всё было по правилам

Источник материала: Tut.by

Матч одной из низших футбольных лиг Сербии между командами «Врело» и «Спартак» вошел в историю. Встреча длилась всего пять секунд, пишет tsn.ua.

Из-за различных проблем команда гостей прибыла на игру, имея в составе всего семь футболистов. Чтобы избежать унижения на футбольном поле, игроки «Спартака» придумали удивительный план. Сразу же после свистка арбитра о начале игры один из футболистов гостей после удара по мячу изобразил, что получил травму.

Судья был вынужден остановить встречу, которая длилась всего пять секунд. Когда игрока, получившего травму, увели с поля, рефери просигнализировал, что матч завершен, так как в составе одной из команд осталось меньше семи футболистов, что запрещено правилами игры.

«Спартаку» было засчитано поражение со счетом 0:3.