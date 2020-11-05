ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сербии футбольный матч продлился пять секунд. И всё было по правилам

05.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Матч одной из низших футбольных лиг Сербии между командами «Врело» и «Спартак» вошел в историю. Встреча длилась всего пять секунд, пишет tsn.ua.

Из-за различных проблем команда гостей прибыла на игру, имея в составе всего семь футболистов. Чтобы избежать унижения на футбольном поле, игроки «Спартака» придумали удивительный план. Сразу же после свистка арбитра о начале игры один из футболистов гостей после удара по мячу изобразил, что получил травму.

Судья был вынужден остановить встречу, которая длилась всего пять секунд. Когда игрока, получившего травму, увели с поля, рефери просигнализировал, что матч завершен, так как в составе одной из команд осталось меньше семи футболистов, что запрещено правилами игры.

«Спартаку» было засчитано поражение со счетом 0:3.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты реализовали неожиданный план на игру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Котировки на биржах материкового Китая выросли на фоне подсчета голосов в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика