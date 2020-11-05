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Утром на МКАД дотла сгорел автомобиль
Источник материала: Tut.by
На МКАД около развязки с Долгиновским трактом сгорел автомобиль. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
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В результате происшествия транспортное средство сгорело полностью. Никто не пострадал.
Выяснилось, что загорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Причина пожара устанавливается.
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В результате происшествия никто не пострадал.
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