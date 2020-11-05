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Утром на МКАД дотла сгорел автомобиль

05.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД около развязки с Долгиновским трактом сгорел автомобиль. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации МЧС, сообщение о возгорании Citroen на 48-м километре МКАД поступило спасателям 5 ноября, в 08.33. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, легковой автомобиль был полностью охвачен пламенем. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате происшествия транспортное средство сгорело полностью. Никто не пострадал.

Выяснилось, что загорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Причина пожара устанавливается.

 
 
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