Утром на МКАД дотла сгорел автомобиль

Источник материала: Tut.by

На МКАД около развязки с Долгиновским трактом сгорел автомобиль. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации МЧС, сообщение о возгорании Citroen на 48-м километре МКАД поступило спасателям 5 ноября, в 08.33. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, легковой автомобиль был полностью охвачен пламенем. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате происшествия транспортное средство сгорело полностью. Никто не пострадал.

Выяснилось, что загорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Причина пожара устанавливается.