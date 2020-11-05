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«J:Морс» выпустили новый альбом, релиз которого сделали в Telegram

05.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская группа «J:Морс» выпустила альбом «Здравствуй», релиз которого команда сделала в Telegram. Лидер коллектива Владимир Пугач написал, что так они хотят донести свои треки до максимального количества людей, потому что именно этот мессенджер сегодня — мощнейший канал коммуникации в Беларуси.

Владимир Пугач признался, что совсем не так с коллегами они представляли себе этот релиз. А концертную презентацию альбома пришлось перенести с осени на зиму, зато дата уже как родная: 14 февраля.

— Естественно, записав альбом, мы хотели бы донести свои песни до максимального количества людей, — говорит Пугач. — Поэтому решили презентовать альбом в телеграме: сегодня это мощнейший инструмент коммуникации в Беларуси. С точки зрения правил шоу-бизнеса, это не самое популярное и очевидное решение и уж точно не прибыльное, но мы просто делимся тем, что имеем, как все мы сейчас делаем каждый день. Чтобы каждому было удобно послушать наши новые песни и с легкостью пересылать друг другу понравившиеся.

Он добавил, что сегодня медиа подвержены репрессиям, их блокируют, лишают лицензий. А журналистов арестовывают и дают «сутки».

— Выходом телеграм-альбома мы выражаем солидарность СМИ, многие из которых сегодня вынуждены вещать исключительно в телеграме. А мы, как партизаны, читаем и создаем новости, снова и снова проходя через отчаяние, страх, гнев и надежду, ежедневно проживаем маленькую жизнь.

Лидер «Морсов» также написал, что волшебного завтра ждать не стоит, будущее важно делать сегодня и своими руками.

— Нужно жить здесь и сейчас. Жить, несмотря на лютую несправедливость, жестокость и страх. Жить и поддерживать жизнь друг в друге. Поступком, делом, словом, песней. Так мы чувствуем себя народом. Так мы сильнее.

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Белорусская группа «J:Морс» выпустила альбом «Здравствуй», релиз которого команда сделала в Telegram. Лидер коллектива Владимир Пугач написал, что так они хотят...
 
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