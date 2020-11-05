«Вся наша жизнь сейчас - это одна комната». История отца, сын которого пострадал при родах

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Маргарита и Евгений очень ждали Никиту. Беременность проходила без осложнений, но все резко изменилось, когда малыш появился на свет. Аноксия, которая привела к поражению головного мозга, превратила самый радостный для родителей момент в день, когда их жизнь перевернулась с ног на голову. Осознание ответственности, изменения в привычной жизни и долгожданное принятие — это то, с чем пришлось смириться молодому отцу, у которого даже не было мысли отказаться от ребенка. Мы начинаем новый проект «Быть папой», в котором рассказываем о мужчинах, чья жизнь отличается от большинства.