|
«Вся наша жизнь сейчас - это одна комната». История отца, сын которого пострадал при родах
Источник материала: Tut.by
Маргарита и Евгений очень ждали Никиту. Беременность проходила без осложнений, но все резко изменилось, когда малыш появился на свет. Аноксия, которая привела к поражению головного мозга, превратила самый радостный для родителей момент в день, когда их жизнь перевернулась с ног на голову. Осознание ответственности, изменения в привычной жизни и долгожданное принятие — это то, с чем пришлось смириться молодому отцу, у которого даже не было мысли отказаться от ребенка. Мы начинаем новый проект «Быть папой», в котором рассказываем о мужчинах, чья жизнь отличается от большинства.
Реквизиты для оказания материальной помощи Никите Гончарову
Быстрый способ пополнить баланс МТС
+375 33 366−50−60
или поделиться балансом *363*375333665060*сумма# и вызов
из любой точки мира при помощи Ding.com.
Благотворительные счета открыты в отд. 300/3006 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Гомель, проспект Речицкий, 16; УНП 1 003 259 126; МФО AKBBBY2X. Счета открыты на имя Гончаровой Маргариты Анатольевны.
Транзитный счет: BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000
BY44 AKBB 3134 2000 0017 0007 0000 EUR
BY41 AKBB 3134 1000 0019 3007 0000 USD
BY29 AKBB 3134 0000 0033 3007 0000 BYN
BY17 AKBB 3134 3000 0014 9007 0000 RUB
Назначение платежа: лечение Гончарова Никиты.
Карта Беларусбанк (бел. рубли) БЕЛКАРТ
9112 3800 0203 8158
до 08.25
Marharyta Hancharova
ЕвроКарта Беларусбанк (Visa)
4255 1901 2211 4146
до 10/23
Marharyta Hancharova
Карта Белгазпромбанка
4641 3200 3421 7488
до 08/25
cartochka cashalot
Гончаров Евгений Андреевич
Карта МТБанк
5351 0410 2626 9710
до 09.23 Mastercard
Yauheni Hancharou
paypal.me/AndreiHancharou (оформлена на дедушку Никиты)
PAYSEND
+375 29 861 50 84
Карта 4641 3200 3421 7488
До 08.25
YAUHENI HANCHAROU
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчику сейчас 5 месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)