В Гомеле расчищают площадку под строительство нового корпуса больницы скорой помощи

Источник материала: Tut.by

В Гомеле расчищают территорию для нового корпуса больницы скорой медпомощи. Его планируют сдать через два года, сообщает «Гомельская правда».





Сейчас строители сносят частные жилые дома по улице Комиссарова, морг и хозпостройку послевоенного периода, где размещались буфет, аптека и пост милиции.





На их месте планируют возвести многоуровневый корпус с переходной галереей. В нем разместятся приемно-диагностическое отделение и отделения анестезиологии, реанимации и урологии.



