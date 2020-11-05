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В Гомеле расчищают площадку под строительство нового корпуса больницы скорой помощи
Источник материала: Tut.by
В Гомеле расчищают территорию для нового корпуса больницы скорой медпомощи. Его планируют сдать через два года,
Сейчас строители сносят частные жилые дома по улице Комиссарова, морг и хозпостройку послевоенного периода, где размещались буфет, аптека и пост милиции.
На их месте планируют возвести многоуровневый корпус с переходной галереей. В нем разместятся приемно-диагностическое отделение и отделения анестезиологии, реанимации и урологии.
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В новом корпусе разместятся приемно-диагностическое отделение и отделения анестезиологии, реанимации и урологии.
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