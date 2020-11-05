СК обвиняет по трем статьям сразу. Телеграм-блогеры Путило и Протасевич под уголовным преследованием белорусских властей

Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых по трем статьям Уголовного кодекса граждан Беларуси Степана Путило и Романа Протасевича — соответственно создателя и бывшего главного редактора телеграм-канала, который белорусские власти признали экстремистским.





На сайте ведомства сообщается, что они обвиняются по ст. 293 (организация массовых беспорядков), ст. 342 (организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), передает БелаПАН .

«В ходе изучения информации, размещенной в указанных телеграм-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, — сообщает СК. — Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия».

В отношении Путило и Протасевича также открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание вражды) в связи с действиями, направленными на «возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», в частности в отношении «представителей власти и правоохранителей». Следствие полагает, что эти действия они совершали «с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов».

«В настоящий момент обвиняемые С. Путило и Р. Протасевич находятся в межгосударственном розыске», — говорится в сообщении.

СК также напоминает, что «решением суда Центрального района города Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram «NEXTA-Live» и логотип «NEXTA» признаны экстремистскими материалами».

Расследование уголовного дела «о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших на территории Минска с 9 августа и продолжающихся по настоящее время», ведет столичное управление СК. В настоящее время «продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы». Кроме этого, ведется работа «по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы».

СК призвал граждан «не поддаваться на провокации, размещенные в различных телеграм-каналах», а также «задуматься о последствиях действий», поскольку «всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка». «Помните, что своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность законопослушных граждан», — говорится в сообщении.

Об уголовном преследовании Путило стало известно еще 14 августа. Он был признан подозреваемым по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 и 3 ст. 293 УК). Тогда 22-летнего белоруса, проживающего в Польше, объявили в международный розыск.

Протасевич сейчас также проживает в Польше.