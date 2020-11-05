ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав ввел в Беларуси новые правила жизни из-за COVID-19

05.11.2020 11:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Своим постановлением Минздрав дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19. Теперь практически везде в общественных пространствах обязательны СИЗ, социальная дистанция, обработка рук антисептиком как для работников, так и для посетителей.

Минздрав ввел в Беларуси новые правила жизни из-за COVID-19

В список объектов, которым направлены новые требования, входят: госорганы, индивидуальные предприниматели; транспортные организации, объекты торговли и общественного питания, организации сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.), промышленные предприятия, иные объекты и организации.

Среди требований:

  1. использование средств индивидуальной защиты работниками организаций,
  2. обеспечение соблюдения социальной дистанции для посетителей,
  3. проведение гигиены рук дезинфицирующими средствами,
  4. влажная уборка в помещениях.

К транспортным организациям предъявляется требование не выпускать на линию транспортные средства с неисправными системами обогрева или кондиционирования.

Детсады, школы, вузы и другие учреждения образования должны сообщать властям, если ОРВИ заболели  более 30% от общего количества учащихся. Тогда образовательный процесс будет остановлен. Также они должны ограничить проведение спортивных и культурных мероприятий, подразумевающих массовое участие учащихся.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своим постановлением Минздрав дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19. Теперь практически везде в общественных пространствах обязательны СИЗ, с
 
Новости дня
Новости разные
 
Утром на МКАД дотла сгорел автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика