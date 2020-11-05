Минздрав ввел в Беларуси новые правила жизни из-за COVID-19

Своим постановлением Минздрав дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19. Теперь практически везде в общественных пространствах обязательны СИЗ, социальная дистанция, обработка рук антисептиком как для работников, так и для посетителей.





В список объектов, которым направлены новые требования, входят: госорганы, индивидуальные предприниматели; транспортные организации, объекты торговли и общественного питания, организации сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.), промышленные предприятия, иные объекты и организации.

Среди требований:

использование средств индивидуальной защиты работниками организаций, обеспечение соблюдения социальной дистанции для посетителей, проведение гигиены рук дезинфицирующими средствами, влажная уборка в помещениях.

К транспортным организациям предъявляется требование не выпускать на линию транспортные средства с неисправными системами обогрева или кондиционирования.

Детсады, школы, вузы и другие учреждения образования должны сообщать властям, если ОРВИ заболели более 30% от общего количества учащихся. Тогда образовательный процесс будет остановлен. Также они должны ограничить проведение спортивных и культурных мероприятий, подразумевающих массовое участие учащихся.