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В Минске на 5 лет ограничат движение на ул.Масюковщина из-за безопасности

05.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Минска на 5 лет ограничат движение на участке улицы Масюковщина с 10 ноября из-за угрозы безопасности.

Согласно решению Мингорисполкома от 30 октября 2020 года №3528, ограничение движения транспортных средств вводится участке от ул. Михася Лынькова до ул. Колесникова. Ограничение будет действовать по 9 ноября 2025 года.

"В связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан", - говорится в документе.

Речь идет об узкой улице, проходящей через остаток частного сектора вдоль железнодорожного полотна в районе Минска Масюковщина.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Минска на 5 лет ограничат движение на участке улицы Масюковщина с 10 ноября из-за угрозы безопасности.
 
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