ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Котировки на биржах материкового Китая выросли на фоне подсчета голосов в США

05.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Торги на бирже Шанхая завершились в четверг ростом основного индекса на 1,30% на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США. Положительная динамика на этом фондовом рынке наблюдается второй день подряд, свидетельствуют данные с ее официального сайта.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов поднялся на 1,30%, до отметки 3320,13. Днем ранее он незначительно подрос на 0,19%, до 3277,4 пункта. В плюсе оказался и сводный индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"). В четверг он вырос на 1,12%.

Весь день начавшиеся с плюса торги на шанхайской площадке проходили в положительной зоне без каких-либо серьезных колебаний. Сильнее всего выросли показатели по сводному индексу телекоммуникационных технологий, который преодолел отметку в 4%. Более чем на 2% выросли индексы по таким направлениям, как недвижимость, промышленность и потребительский сектор, передает ТАСС.

Ушли вверх по итогам торгов и котировки на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 1,72%, до отметки 13894,26. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 1,48%.

Позитивная динамика на фондовых рынках материкового Китая отмечена на фоне продолжающегося подсчета голосов в США. Инвесторы ожидают итогов выборов, что может привести к некоторой реакции на бирже, однако напрямую ситуацию на местных фондовых рынках с выборами США китайские эксперты связывают слабо, указывая на большее влияние этого события на биржи в Гонконге и Нью-Йорке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торги на бирже Шанхая завершились в четверг ростом основного индекса на 1,30% на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США. Положительная динамика на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Качанова и Сингапур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика