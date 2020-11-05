Котировки на биржах материкового Китая выросли на фоне подсчета голосов в США

Источник материала: АФН

Торги на бирже Шанхая завершились в четверг ростом основного индекса на 1,30% на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США. Положительная динамика на этом фондовом рынке наблюдается второй день подряд, свидетельствуют данные с ее официального сайта.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов поднялся на 1,30%, до отметки 3320,13. Днем ранее он незначительно подрос на 0,19%, до 3277,4 пункта. В плюсе оказался и сводный индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"). В четверг он вырос на 1,12%.

Весь день начавшиеся с плюса торги на шанхайской площадке проходили в положительной зоне без каких-либо серьезных колебаний. Сильнее всего выросли показатели по сводному индексу телекоммуникационных технологий, который преодолел отметку в 4%. Более чем на 2% выросли индексы по таким направлениям, как недвижимость, промышленность и потребительский сектор, передает ТАСС.

Ушли вверх по итогам торгов и котировки на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 1,72%, до отметки 13894,26. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 1,48%.

Позитивная динамика на фондовых рынках материкового Китая отмечена на фоне продолжающегося подсчета голосов в США. Инвесторы ожидают итогов выборов, что может привести к некоторой реакции на бирже, однако напрямую ситуацию на местных фондовых рынках с выборами США китайские эксперты связывают слабо, указывая на большее влияние этого события на биржи в Гонконге и Нью-Йорке.