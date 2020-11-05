В работе Telegram произошел сбой. Не только в Беларуси

Примерно в 11 утра 5 ноября в работе Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.













Проблемы фиксируются не только в Беларуси, но и в России, Украине, Германии, Испании, Италии.





При этом с VPN мессенджер открывается.



