|
В работе Telegram произошел сбой. Не только в Беларуси
Источник материала: Партизан
Однако с VPN мессенджер открывается.
Примерно в 11 утра 5 ноября в работе Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Проблемы фиксируются не только в Беларуси, но и в России, Украине, Германии, Испании, Италии.
При этом с VPN мессенджер открывается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако с VPN мессенджер открывается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)