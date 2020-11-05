Качанова и Сингапур





Thinktanks.by решил пойти дальше, сравнив деяния и высказывания этих правителей. решил пойти дальше, сравнив деяния и высказывания этих правителей.





Из беседы в БГУ

Напомним, на встрече со студентами БГУ, Наталья Качанова задала вопрос:





— Вы говорите, мол, почему люди плохо живут после цветных революций. Но это жизнь так показывает. Вы ж посмотрите: в Украине поменялось шесть президентов. Ну сколько — шесть? Лучше стало?





— Я скажу, что стало точно не хуже, — ответил студент.





— Что вы говорите… Давно там были?





— Год назад.





— А… Так вы съездите и посмотрите. Где там сегодня можно устроиться на работу и как там можно работать. То, что стало хуже, в этом даже нет сомнения. Это подтверждается не просто моими домыслами, это подтверждается теми фактами, которыми я владею. А в Сингапуре сколько правил руководитель этой страны? Знаете? Ну, вы же учитесь. 30 лет (видимо, речь идет о создателе сингапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю, который был первым премьер-министром Республики Сингапур с 1959 по 1990 год). А Сингапур сегодня какая страна? (Гул в зале.) Это я к тому, что если вас сейчас спросить: «Надо поменять?», [вы ответите:] «Надо поменять». <…> А мы искренне спрашиваем: что плохо сегодня?





Отец Сингапура

Ли Куан Ю управлял островом-государством на посту премьер-министра в течение 31 года: с момента как Сингапур получил независимость в 1959 году.





Расчетливый стратег и беспощадный прагматик, Ли Куан Ю превратил Сингапур из крошечного острова без каких-либо природных ресурсов в процветающую экономику.





Он успешно сплотил сингапурцев для достижения того, что часто называют экономическим чудом, сочетания частного и государственного капитализма.





Ли сделал Сингапур процветающим, современным, эффективным и практически свободным от коррупции - и туда устремились иностранные инвесторы.





Что общего у Ли Куан Ю и Лукашенко

Первый премьер-министр возглавлял Сингапур 31 год. Лукашенко – правит в Беларуси 26 лет.





Оба создали авторитарные режимы.





Оба провозгласили ключевой целью – борьбу с коррупцией. В результате в 2019 году Сингапур в Индексе восприятия коррупции - 2019 оказался на 4 месте, а Беларусь – на 66-й строчке из 180 стран.





Оба правителя ввели жесткий контроль над всеми сферами жизни общества.





Оппоненты Ли оказы лись в тюрьме без суда и следствия, прессе затыкали рот и ограничивали доступ информации из-за рубежа, многие журналисты были арестованы.





Оппоненты Лукашенко также постоянно оказывались и оказываются за решеткой.





В индексе свободы прессы 2020 Беларусь находится на 153-й, а Сингапур – на 158-й строчке из 180 стран.





По данным Википедии, в Беларуси на 2018 год насчитывалось 924 милиционера на 100 тысяч населения. В Сингапуре – 753 на 100 тысяч.





Различия

На этом, пожалуй, сходство заканчивается. Теперь об отличиях.





На 9,2% в среднем ежегодно увеличивался ВВП Сингапура в абсолютном выражении во время правления Ли Куан Ю с 1965 по 1990 год, по оценке Всемирного банка.





За время правления Лукашенко с 1994 по 2018 год ВВП Беларуси вырос с 14,93 млрд долларов, до 59,66 млрд долларов в 2018 году. В среднем ежегодный рост составлял около 1,7%.





Когда Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году, ВВП Сингапура на душу населения был чуть более 400 долларов.





В 1990 году, когда правитель Сингапура покинул премьерский пост, ВВП государства-острова на душу населения составляло 12764 доллара.





Рост ВВП на душу населения во время правления – почти в 32 раза.





В 1994 году ВВП на душу населения Беларуси составлял 1481 доллар.





В 2019 году – 6658 долларов.





Рост ВВП на душу населения во время правления – почти в 4,5 раза.





ВВП Сингапура в 2018 году по данным Всемирного банка – 364,2 млрд долларов





ВВП Беларуси в 2018 году по данным Всемирного банка – 59,66 млрд долларов





Население Сингапура – 5,6 млн человек





Население Беларуси – 9,4 млн человек





Территория Сингапура – 725,7 кв. км





Территория Беларуси - 207,6 тысяч кв. км





Цитаты Ли Куан Ю

А вот некоторые цитаты сингапурского правителя, которые демонстрируют очень отличающийся от белорусского подход к процессам, происходящим в обществе:





- Если мы можем расти, но решим этого не делать, то мы глупы. Некоторые сингапурцы не понимают, что значит медленное развитие. Если наше развитие замедлится, то у нас будет меньше рабочих мест, ниже зарплата, меньше того, меньше другого, меньше всего. Вы хотите добровольно пойти на снижение зарплаты? Это глупо, не так ли? Если вы можете расти и не делаете этого, с вами что-то не в порядке.





- Если вы хотите получить равноправное общество с равными доходами, придется вернуться к чашке риса. Нет, мы создали систему, которая равноправна, т.е. то, что вы получаете, полностью зависит от вашей работы. А ваша работа зависит от вашего образования, умений и способностей. Вот так. Если мы притворимся, что все равны, когда это не так, то система развалится. Это жизненный факт.





- Если неправильно управлять этой страной, все умные люди уедут. Не самые умные, не самые образованные не могут уехать, они оказываются в положении филиппинцев или индонезийцев, такова жизнь.





- Если мы не проявим гостеприимства к талантам, мы не будем развиваться. Это жизнь.





- У евреев больше ума на тысячу человек населения, чем у любой другой нации мира. Я читал в журнале The Economist, что когда российские евреи приезжали в Израиль, за ними наблюдали при выходе из самолета. Если у человека большой багаж, значит, у него контрабас, если средний, то скрипка, а если маленький, то труба. Если багажа почти нет, это либо пианист, либо ученый, везущий только документы. Таково качество людей, которых русские имели глупость выгнать. Они могли приносить пользу России.





- Я хочу сказать, что величайшая экономика мира может использовать нас и помогать нам расти, но нам необходим их язык, чтобы общаться с ними. Нам нужен английский, чтобы общаться с Америкой и Европой, всем англоговорящим миром. Так мы развиваемся. Ни один родитель в Сингапуре, который хочет, чтобы его ребенок достиг успеха, не захочет, чтобы он учился в школе, которая не даст ему владения английским языком.





- В следующие 50 или 100 лет доминирующими языками для нас будут английский и китайский, в такой последовательности.





- Самое важное для любой страны - это экономический рост. Если экономического роста нет, происходит стагнация и упадок.





- Нашим одаренным студентам предлагают в США работу еще до окончания вуза. Студенты принимаются за дело, говоря себе: «Хорошо, я накоплю опыт, а потом вернусь в Сингапур». Вернутся ли они, если мы не будем являться процветающим финансовым центром? Не думаю.





- Мы живем во время перемен. Старые шаблоны больше не действуют.