Желающих дать денег в долг правящему режиму почти нет





А за январь—сентябрь 2020 года оно получило займы на сумму, эквивалентную 1 964,1 млн. долларов. 1 391,5 млн. долларов было привлечено с помощью облигаций, размещенных на внешних финансовых рынках, 432,2 млн. долларов получено от правительства и банков России, 81,8 млн. долларов — от Экспортно-импортного банка Китая, 50,9 млн. долларов — от МБРР, 7,7 млн. долларов — от ЕБРР и СИБ.





В сентябре основной приток заимствований обеспечил Экспортно-импортный банк Китая — 25,6 млн. долларов. МБРР выделил 12,8 млн. долларов, 3 млн. долларов — правительство и банки РФ, и еще 1,5 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.





Погашение внешнего государственного долга в январе—сентябре 2020 года составило 1 323,3 млн. долларов. Больше всего было выплачено правительству и банкам РФ: 587,6 млн. долларов. 390,7 млн. долларов получили банки Китая, 264,8 млн. долларов — Евразийский фонд стабилизации и развития, 76,7 млн. долларов — МБРР, 2,8 млн. долларов — ЕБРР и СИБ, и 0,7 млн. долларов — Товарно-кредитная корпорация США.





В сентябре Минфин перечислил за рубеж 157,7 млн. долларов. Больше всего досталось Евразийскому фонду стабилизации и развития: 88,2 млн. долларов. 54,3 млн. долларов было выплачено правительству и банкам РФ, 3,6 млн. долларов — банкам Китая, 10,1 млн. долларов — МБРР, 1,5 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.





В результате внешний государственный долг страны в сентябре снизился до 17,6 млрд. долларов США с 17,7 млрд. долларов по итогам августа. Тем не менее, с начала года данный долг вырос на 0,4 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц), то есть на 2,6%.





Внутренний государственный долг РБ за январь—сентябрь вырос на 1,7 млрд. рублей, с учетом курсовых разниц, то есть на 20%, и достиг 10,5 млрд. рублей. Минфин за девять месяцев разместил на внутреннем рынке облигации на 294,4 млн. долларов и 300,0 млн. рублей. Погасил он облигации на 469,5 млн. долларов и 161,2 млн. рублей.





В результате суммарный государственный долг РБ за январь—сентябрь вырос на 12,1 млрд. рублей (27%) и достиг 56,9 млрд. рублей. Увеличение было вызвано ростом рублевого эквивалента валютной задолженности из-за подъема курса доллара.





Минфин решил отчасти компенсировать снижение объема заимствований на внутреннем рынке посредством размещения с 9 ноября седьмого выпуска трехлетних государственных облигаций на предъявителя, номинированных в долларах, для физических лиц.





Объем выпуска составляет 75 млн. долларов, номинал — 1 тыс. долларов. Ставка процентного дохода равна 3,2% годовых.