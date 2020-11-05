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Лукашенко опустили на землю по поводу нефти: «Прорыва здесь нет»

05.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор Фонда энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал заявление о желании Лукашенко «купить в России месторождение нефти».

Лукашенко опустили на землю по поводу нефти: «Прорыва здесь нет»
Фото РИА Новости
апомним, накануне вечером стало известно, что Александр Лукашенко заявил о возможности приобретения месторождения нефти на территории России, и Владимир Путин поддержал идею. Вскоре на телеграм-канале «Пул №3», приближенном к президенту России, появился комментарий эксперта по этому поводу.

– Это подается Лукашенко как какой-то прорыв, но никакого прорыва здесь нет, -- сказал гендиректор Фонда энергетической безопасности РФ. – С 2013 года работу по добыче нефти на территории России ведет «Янгпур», дочерняя компания «Белоруснефти». Она владеет правом пользования на Известинский участок, на котором добыча нефти в 2018 году составила 193 тысячи тонн. В 2019 году «Янгпур» выиграла право на Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок.

Конечно, речь идет как раз о том, что не государство Беларусь будет владеть каким-то новым активом, а, скорее всего, та же самая «Белоруснефть».

По словам Константина Симонова, для России такое партнерство не особо интересно: «Обычно иностранные инвесторы привлекаются для новых инвестиций или доступа к технологиям для сложных проектов, например, в Арктике, на шельфе, для трудноизвлекаемой нефти. «Белоруснефть» не обладает какими-то удивительными компетенциями или солидными деньгами для того, чтобы стать значимым игроком на рынке России».

– Сама Беларусь большой выгоды от потенциально нового месторождения не получит, – продолжил российский эксперт. – Минск сейчас покупает в России нефть без уплаты экспортной пошлины, имея более низкую относительно той же Европы цену. Но из-за налогового маневра в РФ пошлина к 2024 году обнулится в пользу повышения НДПИ.

Это означает, что если белорусская компания приходит в Россию на новый проект, на greenfield, то, соответственно, добычу она начнет вот к этому 2024 году. Да, она будет сама добывать нефть – это дешевле, но она будет платить НДПИ.

И опять же, хороших месторождений, таких лакомых, где пришел, ткнул лопатой, и пошла фонтаном нефть, в России сегодня уже нет. Все хорошее давно распределено. Прийти можно уже либо на greenfield, куда нужно вкладывать серьезные деньги, либо в какие-то сложные истории. Нефти у нас много, но не простой.
 
Теги: Минск
 
 
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Гендиректор Фонда энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал заявление о желании Лукашенко «купить в России месторождение нефти».
 
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