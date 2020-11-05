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Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Беларусью о миграции
05.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области миграции, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
Согласно документу Казахстан и Беларусь начнут обмениваться информацией о миграции граждан и нарушениях миграционного режима.
Парламент Казахстана также ратифицировал
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Казахстан и Беларусь начнут обмениваться информацией о миграции граждан и нарушениях миграционного режима.
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