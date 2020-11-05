Авария на кольцевой: «Peugeot — в столбе, столб лежит»

Источник материала: Onliner

Еще одно происшествие на МКАД за сегодняшнее утро. Пользователь нашего форума с ником Ivan39 рассказал, что ДТП случилось на внутреннем кольце после съезда на рыбокомплекс. «Peugeot — в столбе, столб лежит, ГАИ присутствует», — сообщил свидетель.

В ГАИ сообщили известные на данный момент обстоятельства произошедшей аварии.

— По предварительной информации, водитель грузового седельного тягача Mercedes с полуприцепом в районе 20-го км внутреннего кольца МКАД при перестроении из второй полосы в первую совершил столкновение с автомобилем Peugeot, водитель которого двигался в первой полосе, — сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук. — В результате ДТП Peugeot оказался за пределами проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. Водитель автомобиля Peugeot доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В ГАИ добавили, что за 10 месяцев текущего года на МКАД зарегистрировано 33 ДТП с пострадавшими, в том числе 18 ДТП — столкновения транспортных средств, которые двигались в попутном направлении.

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