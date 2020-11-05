Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны. «Мы народ, и нас большинство»

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости, передает БЕЛТА.

— Всегда с особым чувством вхожу в этот зал, потому что для меня вручение государственных наград — церемония с глубоким смыслом. Это факт общественного признания ваших заслуг — заслуг людей, чьим трудом обеспечивается повседневная жизнь страны. Демонстрация того, как профессионализм, трудолюбие и целеустремленность позволяют человеку достичь значимых результатов в любимом деле, в полной мере реализовать себя в нашем государстве, — заявил Александр Лукашенко и напомнил, что такое патриотизм: — Настоящий патриотизм — это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и укрепляют наше государство.

Вместе мы сумеем преодолеть трудности, потому что мы народ и нас большинство.

Участниками церемонии стали 40 человек — работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, представители армии и силовых структур.