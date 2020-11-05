В Витебске автомобиль врезался в световую опору на разделительной полосе, погибла девушка

Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 4 ноября около 23:30 на Московском проспекте возле средней школы №31. Легковой автомобиль врезался в дерево и столб, погибла девушка, пассажир этой машины.

«По предварительной информации, водитель легкового авто не справился с управлением, въехал в дерево и световую опору на разделительной полосе. Пассажирка 2002 года рождения скончалась на месте происшествия, водителя осматривают медики», — проинформировали в Госавтоинспекции.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 8 029 721-44-44, 8 029 621-44-44.





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