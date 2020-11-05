Доллар продолжает активно дешеветь

Источник материала: Onliner

Российский рубль в последние дни довольно активно рос, при этом по обыкновению тащил за собой нашу валюту. Ну или мы тащили российский рубль... Как долго продлится этот цикл опускания доллара — узнаем на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

С утра доллар потерял уже 1,45 копейки. Стоит пока 2,6285.

Евро робко прибавил 0,01 копейки, до 3,0843.

Сотня российского рубля выросла на 0,89 копейки и торгуется по 3,3486.

В среду доллар потерял 1,33 копейки и опустился до 2,643. Евро подешевел на 1,41 копейки, до 3,0842. Российский рубль подскочил на 1,86 копейки и стал стоить 3,3397.