ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар продолжает активно дешеветь

05.11.2020 11:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российский рубль в последние дни довольно активно рос, при этом по обыкновению тащил за собой нашу валюту. Ну или мы тащили российский рубль... Как долго продлится этот цикл опускания доллара — узнаем на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

С утра доллар потерял уже 1,45 копейки. Стоит пока 2,6285.

Евро робко прибавил 0,01 копейки, до 3,0843.

Сотня российского рубля выросла на 0,89 копейки и торгуется по 3,3486.

В среду доллар потерял 1,33 копейки и опустился до 2,643. Евро подешевел на 1,41 копейки, до 3,0842. Российский рубль подскочил на 1,86 копейки и стал стоить 3,3397.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль в последние дни довольно активно рос, при этом по обыкновению тащил за собой нашу валюту. Ну или мы тащили российский рубль... Как долго продлится...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появилось вероятное фото прототипа AirPods 3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика