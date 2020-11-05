|
Доллар продолжает активно дешеветь
Источник материала: Onliner
Российский рубль в последние дни довольно активно рос, при этом по обыкновению тащил за собой нашу валюту. Ну или мы тащили российский рубль... Как долго продлится этот цикл опускания доллара — узнаем на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
С утра доллар потерял уже 1,45 копейки. Стоит пока 2,6285.
Евро робко прибавил 0,01 копейки, до 3,0843.
Сотня российского рубля выросла на 0,89 копейки и торгуется по 3,3486.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль в последние дни довольно активно рос, при этом по обыкновению тащил за собой нашу валюту. Ну или мы тащили российский рубль... Как долго продлится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)