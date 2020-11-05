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Появилось вероятное фото прототипа AirPods 3
Источник материала: Onliner
На ресурсе 52audio.com
Наушники выглядят похожими по форме на старшую версию —
Среди главных нововведений — сменные резиновые насадки, как у AirPods Pro. При этом активное шумоподавление останется лишь у Pro-модели. Также Apple стремится увеличить время работы на одном заряде.
По предварительным данным Bloomberg, премьера AirPods 3 состоится не ранее следующего года.
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беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
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На ресурсе 52audio.com появилась фотография детали наушников AirPods 3. По крайней мере, так утверждает автор сообщения.Читать далее…
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