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Появилось вероятное фото прототипа AirPods 3

05.11.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На ресурсе 52audio.com появилась фотография детали наушников AirPods 3. По крайней мере, так утверждает автор сообщения.

Наушники выглядят похожими по форме на старшую версию — AirPods Pro. Если информация окажется правдивой, то перед нами преемник самой дешевой на данный момент версии наушников от Apple. Модель AirPods 3 должна сместить AirPods 2 и принести изменения в дизайне.

Появилось вероятное фото прототипа AirPods 3

Среди главных нововведений — сменные резиновые насадки, как у AirPods Pro. При этом активное шумоподавление останется лишь у Pro-модели. Также Apple стремится увеличить время работы на одном заряде.

По предварительным данным Bloomberg, премьера AirPods 3 состоится не ранее следующего года.

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На ресурсе 52audio.com появилась фотография детали наушников AirPods 3. По крайней мере, так утверждает автор сообщения.Читать далее…
 
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