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В Минске 4 новые станции метро откроют 6 ноября

05.11.2020 11:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В открытии новых станций, которое пройдет накануне праздника 7 ноября, примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Откроются четыре станции в центре Минска: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Фото с сайта metropoliten.by

Что в итоге?

Минский метрополитен был открыт в 1984 году. Столичное метро уже насчитывает 29 действующих станций.

На новой «Зеленолужской линии», как сообщалось, будет 14 станций. Первыми откроют четыре станции в центре Минска.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Минске 6 ноября, в пятницу, планируется открыть четыре новые станции метро. Это станции третьей линии метро, которая названа Зеленолужской .
 
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