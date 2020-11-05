В Минске 4 новые станции метро откроют 6 ноября

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В открытии новых станций, которое пройдет накануне праздника 7 ноября, примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».



Откроются четыре станции в центре Минска: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Фото с сайта metropoliten.by

Что в итоге?

Минский метрополитен был открыт в 1984 году. Столичное метро уже насчитывает 29 действующих станций.