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В Минске 4 новые станции метро откроют 6 ноября
Источник материала: Myfin
В открытии новых станций, которое пройдет накануне праздника 7 ноября, примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Откроются четыре станции в центре Минска: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Что в итоге?
Минский метрополитен был открыт в 1984 году. Столичное метро уже насчитывает 29 действующих станций.
На новой «Зеленолужской линии», как
Источник: Myfin.by
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В Минске 6 ноября, в пятницу, планируется открыть четыре новые станции метро. Это станции третьей линии метро, которая названа Зеленолужской .
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