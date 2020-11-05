Банкиры: белорусы выбирают краткосрочные рублевые вклады, отток валютных депозитов продолжается

Источник материала: Myfin

Фото: Банк Дабрабыт

Что сейчас происходит на рынке банковских вкладов?



– Сейчас фокус направлен в основном на срочные вклады – население с большей охотой кладет деньги на небольшие сроки. Изменилась модель поведения клиентов. Если раньше белорусы были готовы открывать безотзывные вклады ради выигрыша в ставке, то сейчас это не главное.

Возможность оперативного доступа к деньгам стала важнее процентного дохода, на что указывает увеличение остатков на переводных счетах и отзывных депозитах.

Банки предлагают депозиты в разных валютах. Однако традиционно самые высокие ставки именно по рублевым вкладам. А поскольку курсы иностранных валют замедлили свою волатильность – интерес к рублевым депозитам на короткие сроки заметно вырос.

Но еще в августе ситуация была несколько иной…

– Да, ситуация на рынке постоянно изменяется. В августе сократился не только средний срок хранения депозитов, но и их объем. Население открыло срочных вкладов в национальной валюте на 11,9% меньше, чем в июле. Однако если в августе отток средств наблюдался по всем валютам, то в сентябре – в основном, по иностранной.

Рост процентных ставок по депозитам в национальной валюте способствует укреплению рынка. Кроме того, процентные ставки превышают официальный процент роста цен на товары и услуги.

Валютные вклады забирают

Насколько активно вкладывают иностранную валюту?

– Объем иностранной валюты, размещенной населением в банках, сократился. На рынке наблюдается процесс оттока средств по безотзывным депозитам, срок которых истекает. Аналогично депозитам в национальной валюте меняется модель поведения вкладчиками, которые переориентируются на короткие сроки – от 1 до 3 месяцев.

Также следует отметить, что ставки по валютным депозитам на порядок ниже, чем по рублевым депозитам, что стимулирует переток вкладов.

Как заработать?

Что бы вы посоветовали тем, кто боится валютных рисков, но всё же хочет заработать?

– Открывать вклады в белорусских рублях с возможностью досрочного снятия или на короткие сроки размещения. Чтобы была возможность оперативно реагировать на изменения на рынке.

При этом сейчас немало тех, кто не готов вкладываться даже на несколько месяцев. Поэтому на рынке появились депозиты со ставками от 18% годовых на 30-35 дней.

При этом сейчас немало тех, кто не готов вкладываться даже на несколько месяцев. Поэтому на рынке появились депозиты со ставками от 18% годовых на 30-35 дней.

Еще один совет: хранить сбережения не в одной, а нескольких валютах. Это обеспечит вашему портфелю гибкость и защитит от скачков курсов.

Что будет с депозитами?

Наш ваш взгляд, что будет происходить с депозитами в ближайшем будущем?

– Полагаю, что в ближайшие месяцы наметившиеся тенденции сохранятся. Существенным образом изменится структура размещения средств населения в зависимости от срока размещения. Доминирующую позицию на рынке будут занимать краткосрочные депозиты до 3-х месяцев.

На преобладание какой-то одной валюты большое влияние сыграют макроэкономические факторы и волатильность рынков. При стабилизации ситуации с курсом белорусского рубля будут преобладать депозиты в национальной валюте, а в случае неопределенности и волатильности – вклады в иностранной валюте.

Есть ли другие способы вложения денег – более рисковые, но в то же время более доходные?

– Прежде всего, это акции и облигации. Часть белорусов выходит на фондовые рынки через механизм доверительного управления. На рынке есть несколько крупных игроков, в том числе инвестиционные брокеры.

Покупка «голубых фишек» (акции крупных публичных компаний) на американских, европейских и российских фондовых рынках показывает впечатляющую доходность: например, ценные бумаги Tesla с марта подорожали почти в 9 раз.

Но надо понимать, что чем выше доходность, тем выше риски. Если сохранность банковских вкладов гарантируется государством, то в случае с облигациями или акциями таких гарантий нет. Далеко не каждый к этому готов, для многих спокойствие и уверенность важнее. Для тех, кто не готов рисковать, банковские депозиты остаются наиболее подходящим и надежным источником приумножения сбережений.

Что в итоге?

Банкиры ожидают сохранение тренда на отток вкладов и переформатирование рынка под краткосрочные депозиты со сроками 1-3 месяца по повышенным ставкам. Это же подтверждает опрос Myfin.by: 84% пользователей не собираются открывать вклады в белорусских банках. На текущие ставки согласны только 3% опрошенных, 5% проголосовавших готовы открывать вклады при ставках от 25%, 8% – при ставках от 50%.