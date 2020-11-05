Тест: какая вы Ксения Собчак?

Источник материала: Sputnik Беларусь

5 ноября свой день рождения отмечает одна из самых ярких и эпатажных звезд российского шоу-бизнеса - Ксения Собчак. Известной теледиве и журналистке исполняется 39 лет!

Собчак прошла серьезный путь - от дочери политика и избалованной "блондинки в шоколаде" до статуса матери, депутата и серьезного журналиста.

В день рождения разносторонней звезды Sputnik предлагает пройти специальный тест и узнать, какая вы Ксения Собчак.

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