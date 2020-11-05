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Тест: какая вы Ксения Собчак?

05.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

5 ноября свой день рождения отмечает одна из самых ярких и эпатажных звезд российского шоу-бизнеса - Ксения Собчак. Известной теледиве и журналистке исполняется 39 лет!

Собчак прошла серьезный путь - от дочери политика и избалованной "блондинки в шоколаде" до статуса матери, депутата и серьезного журналиста. 

В день рождения разносторонней звезды Sputnik предлагает пройти специальный тест и узнать, какая вы Ксения Собчак.

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В 39-й день рождения известной телеведущей и журналистки, предлагаем узнать, какой период ее жизни олицетворяете именно вы!
 
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