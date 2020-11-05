В Сербии состоялся исторический матч – он продолжался всего 5 секунд

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поединок одной из низших футбольных лиг Сербии между командами "Врело" и "Спартак" длился всего 5 секунд. Футболисты "Спартака" приехали на игру, имея в составе всего семь футболистов – минимум для того, чтобы поединок состоялся. Чтобы избежать разгрома, гости придумали хитрый план.

Как только судья сигнализировал о начале встречи, игрок "Спартака" ударил по мячу и "получил" травму. Арбитру ничего не оставалось, кроме как прекратить поединок, который длился всего 5 секунд.

"Спартаку" было засчитано поражение со счетом 0:3. А поединок может претендовать на звание самого короткого в истории.