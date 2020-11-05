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В Сербии состоялся исторический матч – он продолжался всего 5 секунд
05.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Поединок одной из низших футбольных лиг Сербии между командами "Врело" и "Спартак" длился всего 5 секунд. Футболисты "Спартака" приехали на игру, имея в составе всего семь футболистов – минимум для того, чтобы поединок состоялся. Чтобы избежать разгрома, гости придумали хитрый план.
Как только судья сигнализировал о начале встречи, игрок "Спартака" ударил по мячу и "получил" травму. Арбитру ничего не оставалось, кроме как прекратить поединок, который длился всего 5 секунд.
"Спартаку" было засчитано поражение со счетом 0:3. А поединок может претендовать на звание самого короткого в истории.
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Футбольный поединок едва успел начаться, как главный судья дал свисток о его окончании. Смотрите на видео, из-за чего все произошло.
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